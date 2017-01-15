نشرة الظهيرة من أخبار مصر

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فيديو.. السيسي: قمة برلين تمثل اهمية قصوي لقاطرة الاستثمار في افريقيا السيسي:التقييم الأمين لعلاقاتنا ببرلين يجعلها نموذجا للمنفعة المتبادلة الرئيس السيسي يبحث تعزيز التعاون العسكرى مع وزيرة الدفاع الألمانية عبد العال : سأكون أول الحاضرين بافتتاح مجلس النواب اليمني مصرع اثنين من العناصر شديدة الخطورة في اسوان رئيس اركان القوات المسلحة يعود من الإمارات لجنة إيراد النيل: استمرار حالة الطوارئ بالوزارة حتى نهاية موسم السيول "الوزراء": مصر فى المرتبة الـ 8 عالميا في مؤشر الأمن والأمان الجلسة غير الرسمية للاستثمار في افريقيا تنطلق في برلين
فيديو.. السيسي: قمة برلين تمثل اهمية قصوي لقاطرة الاستثمار في افريقيا
السيسي:التقييم الأمين لعلاقاتنا ببرلين يجعلها نموذجا للمنفعة المتبادلة
الرئيس السيسي يبحث تعزيز التعاون العسكرى مع وزيرة الدفاع الألمانية
عبد العال : سأكون أول الحاضرين بافتتاح مجلس النواب اليمني
مصرع اثنين من العناصر شديدة الخطورة في اسوان
رئيس اركان القوات المسلحة يعود من الإمارات
لجنة إيراد النيل: استمرار حالة الطوارئ بالوزارة حتى نهاية موسم السيول
"الوزراء": مصر فى المرتبة الـ 8 عالميا في مؤشر الأمن والأمان
الجلسة غير الرسمية للاستثمار في افريقيا تنطلق في برلين
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