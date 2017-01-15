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نشرة الظهيرة من أخبار مصر

نشرة الظهيرة من أخبار مصر

نشرة الظهيرة من أخبار مصر

تاريخ النشر

فيديو.. السيسي: قمة برلين تمثل اهمية قصوي لقاطرة الاستثمار في افريقيا

السيسي:التقييم الأمين لعلاقاتنا ببرلين يجعلها نموذجا للمنفعة المتبادلة

الرئيس السيسي يبحث تعزيز التعاون العسكرى مع وزيرة الدفاع الألمانية

عبد العال : سأكون أول الحاضرين بافتتاح مجلس النواب اليمني

مصرع اثنين من العناصر شديدة الخطورة في اسوان

رئيس اركان القوات المسلحة يعود من الإمارات


لجنة إيراد النيل: استمرار حالة الطوارئ بالوزارة حتى نهاية موسم السيول

"الوزراء": مصر فى المرتبة الـ 8 عالميا في مؤشر الأمن والأمان

الجلسة غير الرسمية للاستثمار في افريقيا تنطلق في برلين

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