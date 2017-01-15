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بالفيديو.. استعدادات وزارة الداخلية لتأمين فعاليات كأس الأمم الإفريقية

بالفيديو.. استعدادات وزارة الداخلية لتأمين فعاليات كأس الأمم الإفريقية

بالفيديو.. استعدادات وزارة الداخلية لتأمين فعاليات كأس الأمم الإفريقية

تاريخ النشر

نشرت وزارة الداخلية على الصفحة الرسمية لها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وموقع يوتيوب، فيديو لاستعدادات الوزا رة لتأمين كأس الأمم الإفريقية.

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