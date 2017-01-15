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نشرت وزارة الداخلية على الصفحة الرسمية لها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وموقع يوتيوب، فيديو لاستعدادات الوزا رة لتأمين كأس الأمم الإفريقية.
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بالفيديو.. استعدادات وزارة الداخلية لتأمين فعاليات كأس الأمم الإفريقية
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