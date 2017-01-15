السيسي يختتم زيارته للإمارات بجولة في معرض أبوظبي الدولي للبترول

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس بجولة في معرض أبو ظبي الدولي للبترول "أديبك", وذلك في ختام زيارته إلى العاصمة الإماراتية .





وذكر السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ,في تصريح صحفي اليوم,أن المعرض يعد واحدا من أكبر ثلاثة معارض ضمن قطاع النفط والغاز في العالم, والأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا, بخلاف كونه منصة عالمية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والتي من شأنها تمكين الخبراء والمختصين في قطاع النفط العالمي من تبادل المعلومات والأفكار التي تساهم في رسم ملامح مستقبل قطاع الطاقة في العالم.





كما يضم المعرض هذا العام حوالي 30 جناحا دوليا وأكثر من 100 ألف مشارك.







