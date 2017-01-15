قرار جمهوري بتعيين 4 أعضاء جدد بهيئة كبار العلماء بالأزهر

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارا جمهوريا بتعيين 4 أعضاء جدد بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.



وقال الأزهر الشريف، في بيان اليوم، إن القرار ضم كلا من: الدكتور السعيد السيد السيد عبادة، أستاذ النقد والأدب المتفرغ بكلية اللغة العربية بالقاهرة، والدكتور حسن أحمد محمد جبر، أستاذ التفسير بكلية أصول الدين والدعوة بالقاهرة، والدكتور محمود توفيق محمد سعد، أستاذ البلاغة والنقد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات القاهرة، والدكتور محمد حسني إبراهيم سليم، أستاذ الفقه المقارن المتفرغ بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة.

وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية. الجدير بالذكر أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر كان قد أعاد إحياء هيئة كبار العلماء في عام 2012 بعد توليه مشيخة الأزهر، باعتبارها أعلي مرجعية دينية تابعة للأزهر الشريف، لتقوم الهيئة بعدد من الاختصاصات، على رأسها; تقديم الرأي الفقهي والشرعي فيما يطرأ من قضايا ومستجدات تخص المسلمين في كافة ربوع العالم، وتتألف هيئة كبار العلماء من عدد لا يزيد على 40 عضوا من كبار علماء الأزهر من جميع المذاهب الفقهية الأربعة يرأسها شيخ الأزهر الشريف.



