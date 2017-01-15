"التضامن": تكليف خريجي الجامعات 2019 بأداء الخدمة العامة

أصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، قرارا بتكليف الشباب من الجنسين ممن يتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية بأداء الخدمة العامة لمدة عام اعتبارا من أول أكتوبر المقبل.



وأوضح القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الأحد، أن التكليف يسري على الإناث على الإطلاق من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول 2019، والذكور ممن تقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية وممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة بشرط مضي 3 سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب، ومن خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول 2019.

ونص القرار على أن يتقدم المكلفون المشار إليهم والشباب السابق صدور قرارات بتكليف دفعاتهم وتخلفوا عن أداء الخدمة العامة في المواعيد المقررة لتسجيل أنفسهم بمكاتب الخدمة العامة بدائرة محال إقامتهم في مواعيد العمل الرسمية.

وبحسب القرار، يكون التكليف لهذه الدفعة في مجالات تكافل وكرامة، جهاز حماية المستهلك، النيابات، التأمينات الاجتماعية، أطفال بلا مأوى، رعاية الأيتام، الأسر البديلة، رعاية المسنين، مبادرة شبابنا بيخدم بلدنا، بنك ناصر، محو الأمية، الخدمات التعليمية، تنمية المجتمع، خدمات الطفولة، اثنين كفاية، ولا أمية مع تكافل.



