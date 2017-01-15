اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

وزير الإنتاج الحربي يوقع خطاب نوايا مع الجانب الألماني

وزير الإنتاج الحربي يوقع خطاب نوايا مع الجانب الألماني

وزير الإنتاج الحربي يوقع خطاب نوايا مع الجانب الألماني

تاريخ النشر

وقع وزير الإنتاج الحربي اللواء محمد العصار وكريستيان تونز رئيس شركة دي.ام.جي. موري الألمانية خطاب نوايا بشأن الرقمنة وآلية التصنيع.

وأوضح رئيس الشركة الألمانية ان خطاب النوايا يهدف لإنشاء مصانع ذكية تقوم على الرقمنة في مجالات التصنيع المدني.

وقال ان الاتفاق يشمل عدة مشروعات للتصنيع الطبي ويتضمن نقل التكنولوجيا لمصر لتعظيم القدرة على التصنيع محليا. وأضاف ان المرحلة القادمة ستشهد التوجه نحو التنفيذ لاوجه الاتفاق في قطاعات التعليم والتدريب والإنتاج الطبي والرقمنة.  


  • #كلمات متعلقة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

موضوعات ذات صلة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content