مدبولى يبدأ زيارة للمنيا لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية

بدأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي زيارة لمحافظة المنيا, يتفقد خلالها عددا من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة.

يرافق مدبولى خلال الزيارة وزراء الصحة والسكان والنقل والمواصلات والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والزراعة.

ومن المقرر أن تشمل زيارة رئيس الوزراء, لمحافظة المنيا, محور كوبري سمالوط على النيل بطول 22 كم, ويشمل تنفيذ 31 كوبري, و19 نفقا ضمن 5 محاور جار تنفيذها على نهر النيل, بتكلفة 6.385 مليار جنيه, تحقق الربط بين ضفتي النهر لخدمة الركاب والبضائع.

كما تشمل الزيارة تفقد كورنيش النيل بمدينة المنيا, وشارع مصر, والذي يشمل طرح مشروعات للخريجين, ومدرسة الشهيد محمد حبشي الثانوية بنات بمدينة المنيا, ومجمع التأمين الصحي بأرض سلطان بمدينة المنيا, واستاد المنيا, ومؤسسة الرعاية الاجتماعية للبنين بمدينة المنيا, والمتحف الآتوني شرق النيل بمدينة المنيا.

كما يتفقد رئيس الوزراء خلال الزيارة أيضا التجهيزات النهائية لمستشفى سمالوط العام, التي تم تحويلها إلى مستشفى نموذجي ضمن 29 مستشفى على مستوى الجمهورية, عقب الانتهاء من إحلالها وتجديدها على مساحة 8500 متر, بينها 6 آلاف متر إنشاءات, و1500 متر فراغات مناطق انتظار سيارات وحدائق واستراحات للمرضى, والتي تم العمل بها قبل 3 أعوام باعتماد مالي قدره 633 مليون جنيه, منها 247 مليون جنيه للإنشاءات, و386 مليون جنيه للتجهيزات, ويتم الانتهاء من أعمال التشطيب والاستلام خلال الشهور الثلاثة المقبلة.

كما يتفقد رئيس الوزراء مشروع الإسكان القومي بالمنيا الجديد, وعددا من ال مشروعات الاستثمارية بالمنطقة الصناعية, وسيعقد اجتماعا مع القيادات التنفيذية ونواب البرلمان بالمحافظة للوقوف على كافة الملفات الخاصة بالمشروعات التي تنفذ حاليا والأخرى المستقبلية .



