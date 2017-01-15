بالصور..وزارة الشباب تستعد لاستضافة أكبر برنامج تطوعي في افريقيا

تستضيف وزارة الشباب والرياضة لمدة خمسة أيام وفد تقييم الاتحاد الافريقي في إطار استعدادات إطلاق برنامج متطوعين الاتحاد الافريقي AUYVC ديسمبر٢٠١٩.

تأتي الزيارة لتفقد المنشآت الشبابية التابعة للوزارة والتعرف علي إمكانياتها وجاهزيتها ومدي قابلية استضافة الحدث ، ويعد البرنامج اكبر نشاط تطوعي لتدريب شباب افريقيا تتسابق عليه الدول أعضاء الاتحاد الافريقي.

وقد أشاد كوكو چاجادو عضو وفد التقييم بأن تقدم مصر لاستضافة الحدث للمرة الثانية في اقل من ثلاث سنوات يستحق الإشادة ويعكس مدي التزام مصر بدعم قضايا الشباب .

وقد اعرب الوفد عن إعجابه الشديد بالمنشأت الشبابية المصرية و ما تقدمه الدولة من خدمات بشكل مدعم، كذلك القدرة الاستعابية للأنشطة التى يمكن أن تقدم للشباب الافريقى، مشيداً بدور وزارة الشباب والرياضة في تعزيز العمل التطوعي للشباب في افريقيا وبناء القدرات القيادية للشباب الافريقي.

وتضمنت الجولة التفقدية للوفد زيارة مركز شباب الجزيرة حيث استقبلهم احمد عفيفي، وكيل الوزارة للمدن الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، لواء أحمد زكريا مدير مركز شباب الجزيرة والقائد شريف منصور نائب مدير مركز شباب الجزيرة، وكذا تصمنت الزيارة مركز التعليم المدني بالجزيرة والتقي خلاله الوفد بمدير المركز عناية الله نائل واختتم الوفد الزيارات التفقدية بالمركز الاوليمبي كأحدى المنشآت المرشحة لاستضافة الحدث.















