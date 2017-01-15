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نشرة الصباح من أخبار مصر

نشرة الصباح من أخبار مصر

نشرة الصباح من أخبار مصر

تاريخ النشر

أهم الأخبار:


- اللجان النوعية بمجلس النواب تواصل اجتماعتها الاثنين

- ارتفاع طفيف وتدريجى فى درجات الحرارة والعظمى في القاهرة 35

- الهجرة تعلن افتتاح دورة تدريبية للتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية

- وفد مصر للطيران يتوجه لأمريكا لاستلام الطائرة البوينج الثالثة

- افريقية النواب تستمع لخطة وزارة الاثار حول الترويج لمصر سياحيا

- "الفاينانشيال تايمز" تحذر ناخبي "المحافظين" من المجازفة بمستقبل البلاد

- أسير فلسطيني يعلق إضرابه بعد رضوخ "الاحتلال" لمطالبه

- "العسكري السوداني":قوى إعلان الحرية والتغيير كانت على علم بفض الاعتصام

- اليمن يدعو المنظمات الدولية لإنقاذ المتضررين من السيول

- ترامب يلوح بإعادة فرض التعريفات الجمركية على المكسيك

- «المالية» تنفي إصدار أي بيانات تتعلق بأسعار المشتقات البترولية

- بنك ستاندرد تشارترد: مصر تسير على الطريق الصحيح نحو إصلاح اقتصادي شامل

- البرتغال تتوج بدوري "الأمم الأوروبية" بفوزها على هولندا
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