قرارات جمهورية جديدة..تعرف عليها

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 206 لسنة 2019 بشأن الموافقة على خطاب اتفاق منحة مشروع تنمية وتطوير ريادة الأعمال المصرية، والممول من خلال الصندوق الائتماني متعدد المانحين للبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية تحت إدارة بنك التنمية الأفريقي بمبلغ 4 ملايين و12 ألف يورو والموقع في 21 فبراير 2019.





كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 541 لسنة 2018 بالموافقة على الاتفاق بين حكومتي مصر وجمهورية أذربيجان بشأن إلغاء تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة والموقع في باكو بتاريخ 24 مايو 2010.







وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 540 لسنة 2018، بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن مشروع توسعة مياه الصرف الصحي بالفيوم مرحلة أولى والموقع في القاهرة بتاريخ 25 يوليو 2018.

ونشر القرارات في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.











