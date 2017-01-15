السيسى يتفقد إستاد القاهرة لمتابعة الترتيبات النهائية لـ"أمم افريقيا"

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم جولة تفقدية بإستاد القاهرة لمتابعة الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية يوم 21 يونيو الجاري، وذلك بحضور رئيس الوزراء ووزير الشباب .





وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الزيارة هدفت للوقوف على كافة التجهيزات الخاصة بإستاد القاهرة، الذي سيشهد فعاليات حفلي افتتاح وختام كأس الأمم الأفريقية، فضلاً عن استضافته لعدد من المباريات على مدار البطولة.





وقد تفقد السيد الرئيس أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تم تنفيذها في مجمع إستاد القاهرة، والتي شملت كافة مكوناته، بما فيها المنشآت والتجهيزات بالإستاد، فضلاً عن الخدمات والطرق المحيطة به.





وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أشاد بالجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية من قبل منظومة العمل المعنية والجهات المسئولة عن تطوير المرافق الرياضية والإستادات المستضيفة لبطولة الأمم الأفريقية، موجهاً سيادته بمواصلة تلك الجهود الدؤوبة لضمان نجاح البطولة تنظيمياً وجماهيرياً، وبما يعكس الوجه الحضاري المشرف لمصر، وقدرتها على تنظيم واستضافة كبرى البطولات الرياضية قارياً وعالمياً.





كما أعرب السيد الرئيس عن ثقته في أن البطولة ستمثل قوة دفع إيجابية للرياضة المصرية بشكلٍ عام على خلفية التطوير والتحديث الذي شمل البنية التحتية الرياضية في عدد من محافظات الجمهورية وفقاً لأحدث المعايير الدولية.