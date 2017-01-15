اهم احداث اليوم الثلاثاء 27 أغسطس













تحت شعار "دفع التنمية الأفريقية من خلال الشعوب والتكنولوجيا والابتكار"، يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس وزراء اليابان شينزو آبى غدا الأربعاء القمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولى السابع للتنمية الأفريقية "تيكاد 7"، التى تعقد بمشاركة ممثلين عن الجهات الدولية الداعمة، وفى مقدمتها الأمم المتحدة وبرنامج التنمية التابع للأمم المتحدة ومفوضية الاتحاد الأفريقى والبنك الدولى









السيسى وشينزو آبى يفتتحان غدا قمة "تيكاد 7" بيوكوهاما

غدا.. قمة مصرية يابانية تتناول تعزيز العلاقات والتعاون مع أفريقيا





وكان الرئيس السيسي قد وصل الى اليابان اليوم الثلاثاء في زيارة يقوم خلالها بالرئاسة المشتركة مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لمؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الأفريقية الذي تبدأ فعالياته بمدينة يوكوهاما اليابانية غدًا الأربعاء، ويستمر ثلاثة أيام.





بالفيديو.. السيسي يصل اليابان للمشاركة بمؤتمر طوكيو للتنمية في أفريقيا

هذا و يعقد المشاركون فى القمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولى السابع للتنمية الأفريقية /تيكاد /7 التى يترأسها غدا / الأربعاء / الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى بمدينة يوكاهاما اليابانية 250 ندوة فرعية وحلقة نقاشية خلال الفترة من الثامن والعشرين حتى الثلاثين من أغسطس الجارى .





قمة تيكاد 7 تنظم 250 ندوة وحلقة نقاشية حول قضايا أفريقيا والتنمية





وفى في إطار الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي، ترأس وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الياباني "تارو كونو"، اليوم 27 أغسطس الجاري، الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا "تيكاد"، والمُقرر انعقادها تحت الرئاسة المصرية اليابانية المشتركة خلال الفترة من 28 - 30 أغسطس الجاري بمدينة "يوكوهاما" اليابانية.







شكري ونظيره الياباني يرأسان الاجتماع التحضيري لقمة "تيكاد" باليابان





كما افتتح اليوم/الثلاثاء، فعاليات منتدى الأعمال والاستثمار المصري الياباني، والذي عقد على هامش مشاركة مصر بوفد رفيع المستوى بفعاليات الدورة السابعة لقمة مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا "تيكاد 7"، والمنعقد بمدينة يوكوهاما اليابانية خلال الفترة من 28 وحتى 30 أغسطس الجاري.







افتتاح منتدى الأعمال المصري الياباني في يوكوهاما

وقد أكد السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا "تيكاد" يعد أهم وأبرز المحافل الدولية للتعاون التنموي بين الدول الأفريقية واليابان والمؤسسات الدولية.







بسام راضى: مؤتمر "تيكاد" أهم وأبرز المحافل الدولية للتعاون التنموي

وفى موضوع اخر ... أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً يقضي بأن تكون إجازة رأس السنة الهجرية في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، يوم الأول من شهر محرم عام 1441 هجرية، وذلك طبقاً لما ستُسفر عنه الرؤية الشرعية ، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.





"الوزراء": إجازة رأس السنة الهجرية أول محرم طبقا للرؤية

ومع اقتراب موسم الدراسة الجديد ... أطلقت وزارة الداخلية، اليوم، المرحلة التاسعة من مبادرة كلنا واحد، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير المستلزمات المدرسية في جميع انحاء الجمهورية بأسعار مخفضة ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين.





انطلاق المرحلة التاسعة من مبادرة "كلنا واحد" لتوفيرالمستلزمات المدرسية





عربيا ... بحث الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر مع رئيس الحكومة المفوض كمال مرجان, مستجدات الوضع العام بالبلاد, وآخر الاستعدادات المتعلقة بالانتخابية الرئاسية والتشريعية المقبلة.





الرئيس التونسي المؤقت يبحث مع رئيس الحكومة المفوض استعدادات للانتخابات

اقتصاديا ... أعلن البنك المركزي، عن تراجع ودائع العملاء بالجهاز المصرفي (الحكومية وغير الحكومية)، في نهاية مايو الماضي، بنحو 20 مليار جنيه، ليسجل 3.911 تريليون جنيه، مقابل 3.931 تريليون جنيه، في أبريل السابق له.

المركزي: 3.911 تريليون جنيه.. إجمالي ودائع البنوك بنهاية مايو





والى موسكو حيث يواصل الفريق السيمفونى العسكرى المصري تقديم عروضه خلال فعاليات المهرجان الدولى الثانى عشر للموسيقات العسكرية "سباسكيا تاور" ، والذى تستضيفه العاصمة الروسية موسكو.





"الفريق السيمفونى العسكرى" يواصل عروضه بمهرجان "سباسكيا تاور" بموسكو

رياضيا .... حصد لاعبا الشطرنج السريع (أحمد عدلي - باسم أمين) ميداليتين جديدتين و تم إضافتهما إلى رصيد مصر من الميداليات في دورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا في المغرب.







مصر تحصد "ذهبية وفضية" في الشطرنج السريع بالألعاب الأفريقية بالمغرب

كما أضافت الرباعتان المصريتان إسراء أحمد، ونعمة سعيد، ميداليتين جديدتين إلى رصيد البعثة المصرية، المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية، المقامة حالياً في المغرب.





إسراء أحمد تفوز بالفضية ونعمة سعيد تحصد البرونزية في رفع الأثقال

وفى ذات البطولة ... حققت الرباعة المصرية بسمة إبراهيم ثلاث ميداليات فضية بمنافسات رفع الأثقال لوزن 59 كجم، وذلك ضمن دورة الألعاب الإفريقية





بسمة إبراهيم تحرز 3 فضيات بمنافسات رفع الأثقال بالمغرب

والى اتحاد الكرة ... قررت لجنة إدارة الإتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، تأجيل تشكيل الجهاز الفني الجديد، للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم.





الجبلابة تؤجل تشكيل الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر





وعن توقعات طقس الغد ... يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأربعاء طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 26 36

شبين الكوم 25 35

طنطا 25 34

دمنهور 24 33

الإسكندرية 25 32





الأرصاد: الطقس غدا حار على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 36

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