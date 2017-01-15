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نشرة الصباح من اخبار مصر

نشرة الصباح من اخبار مصر

نشرة الصباح من اخبار مصر

تاريخ النشر

أهم الأخبار:

- رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط يصل إلى القاهرة

- وزير الخارجية يؤكد ضرورة المواجهة الشاملة لكافة التنظيمات الإرهابية

- قبول 2578 طالبا وطالبة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

- مدبولي يؤكد أهمية التعاون بين المستشفيات الجامعية ووزارة الصحة

- بدء موسم مواجهة تلوث الهواء الحاد وتكثيف الجهود في 6 محافظات

- رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات التصفية بكليتي العلوم والتجارة

- مصر وغينيا توقعان عددا من الاتفاقيات بختام أعمال اللجنة المشتركة

- روسيا: تدمير طائرتين مسيرتين بالقرب من قاعدة حميميم في سوريا

- مادورو يتهم كولومبيا بالسعي لإشعال حرب مع فنزويلا

- اسرائيل تعلن كشف موقع لتصنيع الصواريخ تابع لحزب الله بلبنان

- البنتاجون يخصّص 3,6 مليارات دولار لبناء جدار على الحدود مع المكسيك

- رئيس الوزراء البريطاني يقترح إجراء انتخابات عامة مبكرة

- عقوبات أميركية على برنامج إيران الفضائي

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