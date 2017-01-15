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نشرة الصباح من أخبار مصر

نشرة الصباح من أخبار مصر

نشرة الصباح من أخبار مصر

تاريخ النشر

- "الأوقاف" تعلن الفائزين في مسابقة "الشؤون الإسلامية" للقرآن الكريم

- إعلان جوائز "مصر الخير" لريادة العطاء الخيري والتنموي

- شوقي يصدر قرارًا وزاريًا بتشكيل اللجنة العليا للتدريب

- عبد العال يعود للقاهرة بعد اجتماع" البرلماني الدولي" بجنيف حول الارهاب

- النائب العام يصدر قرارا بإنشاء مكتب حماية الطفل

- بسام راضى: الجيش الليبى القوة النظامية الشرعية.. ومصر لاتدعم ميليشيات

- المكسيك تدعو المهاجرين إلى الهدوء والتزام النظام

- السعودية تبدأ تدريس اللغة الصينية فى مدارسها‎ بشكل رسمى

- هدوء حذر في بيروت بعد موجة شغب واسعة

- بومبيو: ناقشت مع الرئيس العراقي دور التحالف الدولي ضد داعش

- قراصنة يونانيون يشنون هجوما إلكترونيا على مواقع تركية

- تونس تترقب إعلان رئيس الحكومة الجديد وسط تواصل المشاورات

- ارتفاع ضحايا معسكر الجيش اليمني في مأرب لـ 110 قتيل وجريح

- اكثر من 220 جريحا في مواجهات الأمن والمتظاهرين وسط بيروت

- فيورنتنيا يفوز علي نابولي بهدفين نظيفين في الدوري الايطالي

- أتلتيكو مدريد يسقط في فخ الخسارة أمام إيبار بالدوري الإسباني

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