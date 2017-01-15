نشرة الصباح من أخبار مصر

تاريخ النشر
- "الأوقاف" تعلن الفائزين في مسابقة "الشؤون الإسلامية" للقرآن الكريم
- إعلان جوائز "مصر الخير" لريادة العطاء الخيري والتنموي
- شوقي يصدر قرارًا وزاريًا بتشكيل اللجنة العليا للتدريب
- عبد العال يعود للقاهرة بعد اجتماع" البرلماني الدولي" بجنيف حول الارهاب
- النائب العام يصدر قرارا بإنشاء مكتب حماية الطفل
- بسام راضى: الجيش الليبى القوة النظامية الشرعية.. ومصر لاتدعم ميليشيات
- المكسيك تدعو المهاجرين إلى الهدوء والتزام النظام
- السعودية تبدأ تدريس اللغة الصينية فى مدارسها بشكل رسمى
- هدوء حذر في بيروت بعد موجة شغب واسعة
- بومبيو: ناقشت مع الرئيس العراقي دور التحالف الدولي ضد داعش
- قراصنة يونانيون يشنون هجوما إلكترونيا على مواقع تركية
- تونس تترقب إعلان رئيس الحكومة الجديد وسط تواصل المشاورات
- ارتفاع ضحايا معسكر الجيش اليمني في مأرب لـ 110 قتيل وجريح
- اكثر من 220 جريحا في مواجهات الأمن والمتظاهرين وسط بيروت
- فيورنتنيا يفوز علي نابولي بهدفين نظيفين في الدوري الايطالي
- أتلتيكو مدريد يسقط في فخ الخسارة أمام إيبار بالدوري الإسباني
أضف تعليق
الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير