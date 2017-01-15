اهم احداث اليوم السبت 31 أغسطس













في زيارة رسمية تستغرق يومين ، وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى قصر بيان بالكويت برفقة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حيث من المقرر أن يعقد الزعيمان جلسة مباحثات رسمية تتناول العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وسبل دفعها إلى آفاق أوسع وأرحب بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع على الساحتين الاقليمية والدولية وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.





الرئيس السيسي يصل قصر بيان في مستهل زيارته للكويت





وقد احتفى تلفزيون الكويت الرسمي بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الكويت من خلال إذاعة تقرير مطول حول تاريخ العلاقات القوية بين البلدين.





التلفزيون الرسمي ووسائل الإعلام الكويتية تحتفي بزيارة الرئيس السيسي

وتعد العلاقات "المصرية الكويتية" المتجذرة عبر تاريخ البلدين، نموذجا يحتذى به في العلاقات الدولية













وبمناسبة العام الهجرى الجديد ... وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، تهنئة للشعب المصري بمناسبة العام الهجرى الجديد عبر صفحتيه الرسميتين على موقعى تويتر وفيس بوك.

السيسي يهنئ الشعب المصري بالعام الهجرى الجديد

كما أعربت قرينة رئيس الجمهورية السيدة انتصار السيسي عن تهنئتها للشعب المصري بمناسبة بدء العام الهجري الجديد .





قرينة رئيس الجمهورية تهنئ الشعب المصري ببداية العام الهجري الجديد





وقد احتفلت محافظات الجمهورية بحلول العام الهجري الجديد (1441 هـ) اليوم السبت، وأقامت مديريات الأوقاف بالمحافظات احتفالات كبيرة بعدد من المساجد، بحضور المحافظين ومسئولي الأجهزة التنفيذية والقيادات الشعبية ورجال الدين، وهنأ المحافظون أبناء محافظاتهم بهذه المناسبة، متمنين لمصر وأهلها أن يعم الخير كافة أرجاءها.





محافظات الجمهورية تحتفل بمناسبة العام الهجري الجديد 1441هـ







ومع اقتراب دخول المدارس ... تواصل مديريات الأمن جهودها لتفعيل مبادرة "كلنا واحد " للمستلزمات والأدوات المدرسية بجميع محافظات مصر والتي بدأت إعتباراً من 27 أغسطس الجاري بالتنسيق مع منتجى ومصنعى الزى المدرسى وأصحاب المكتبات الكبرى، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية (زى مدرسى - أدوات مدرسية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وعرضها من خلال (منافذ ثابتة - سيارات متحركة - معارض - شوادر) بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية.





بالصور.. تواصل المرحلة التاسعة لمبادرة "كلنا واحد" للمستلزمات المدرسية





دوليا ... أصيب 10 مراهقين على الأقل إثر حدوث إطلاق نار عقب مباراة كرة قدم للمدارس الثانوية في مدينة "موبيل" بولاية "ألاباما" الأمريكية.





إصابة 10 مراهقين في إطلاق نار بولاية ألاباما الأمريكية







وفى فرنسا ..أفاد جهاز الإطفاء أن شابا في الـ19 من العمر قتل بعد ظهر السبت وأصيب تسعة آخرون بجروح بينهم ثلاثة بحالة الخطر، في هجوم بالسلاح الأبيض قرب مدينة ليون الفرنسية.





قتيل وتسعة جرحى بينهم ثلاثة بحالة الخطر في الاعتداء قرب ليون







عربيا ... أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية, نبيل بفون, اليوم /السبت/ قبول 26 مرشحا بشكل نهائي لخوض الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 15 سبتمبر المقبل.





هيئة الانتخابات التونسية تعلن قبول 26 مرشحا لخوض الانتخابات الرئاسية

اقتصاديا ... أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة فرض الرسوم الجمركيّة الإضافيّة على السلع الصينية ودخولها حيز التنفيذ، الأحد المقبل.





ترامب يؤكد فرض الرسوم الجمركية الجديدة على بضائع صينية الأحد

ثقافيا ... شهدت محافظة الغربية افتتاح متحف اثار طنطا اليوم بعد حوالي 19عاما من إغلاقه، ضمن خطة وزارة الاثار لترميم و تطويروإعادة فتح المتاحف المغلقة في جميع أنحاء الجمهورية.





بالصور..افتتاح متحف اثار طنطا بعد 19 عاما من اغلاقه

رياضيا ... انتهت فاعليات دورة الألعاب الإفريقية المقامة في المغرب بتصدر مصر برصيد 273 ميدالية متنوعة وحطمت بعثة مصر جميع الأرقام القياسية في عدد الميداليات المسجلة في تاريخ دورات الألعاب الإفريقية التي انطلقت عام 1965 بالكونغو برازفيل.





مصر تتصدر دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب برصيد 273 ميدالية





وعن توقعات طقس الغد ... يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتسجل درجات الحرارة المتوقعة غدا العظمى بالقاهرة 36 والصغري 25 والاسكندرية العظمي 31 والصغري 25 وأسوان العظمي 40 والصغري 28





طقس الأحد حار رطب على معظم الأنحاء والعظمى بالقاهرة 36

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