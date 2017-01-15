طلبة الكويت يتصدرون قائمة الوافدين بمصربنسبة 18.3%

كشفت رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي الكويتية الدكتورة رشا كمال عن تصدر الطلاب الكويتيين قائمة الطلبة الوافدين في مصر بنسبة 18.3% من إجمالى عدد الطلبة الوافدين.





وأكدت كمال في تصريحها عبر الهاتف بمناسبة الاحتفال بتخريج 2000 طالب كويتي من الجامعات المصرية للعام الدراسي 2018 / 2019 قوة ومتانة العلاقات الأخوية التي تربط مصر بشقيقتها الكويت وعمق التبادل الثقافي بين البلدين فى العديد من التخصصات العلمية.





وشددت على أهمية الارتقاء بعلاقات التعاون العلمي بين البلدين, إلى مستوى أكثر تميزا من خلال خارطة طريق مع وزارة التعليم العالي الكويتية والتنسيق القائم مع رئيس المكتب الثقافي للكويت بالقاهرة الدكتور أحمد المطيري, من أجل تذليل كافة الصعوبات التي تواجه الطلاب الكويتيين.





وأشارت كمال إلى حرص الجامعات المصرية على تحقيق الجودة والإتاحة معا حيث تضم العديد من الكليات الفريدة من نوعها والبرامج المتميزة والتى تشمل كافة التخصصات العلمية الحديثة داعية الجانب الكويتي إلى زيارة الجامعات المصرية للوقوف على ما تشهده من تطوير حاليا, لافتة في الوقت نفسه إلى برامج التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية, والتى تتضمن ربطا للجامعات المصرية بالأمريكية من خلال شراكات بينهما, فضلا عن إنشاء مراكز للتميز بموجبها في مجالات الطاقة والمياه والزراعة.







