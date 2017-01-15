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نشرة الصباح من اخبار مصر

نشرة الصباح من اخبار مصر

نشرة الصباح من اخبار مصر

تاريخ النشر

أهم الأخبار:

- وصول أولى طائرات مصر للطيران طراز "إيرباص 300-220" للقاهرة

- "لجنة متضرري النوبة" تعلن اسماء المستحقين وتفتح باب التظلمات 6 أيام

- رئيس الوزراء: الانتهاء من محاور الصعيد منتصف عام 2020

- رئيس الوزراء يوجّه بإعداد خطة لرصف طرق تخدم 361 قرية بالمنيا

- رئيس الوزراء يزور مجمعا لصناعة المنسوجات بالمنيا

- "الإدارية العليا" تقضي بعدم الاختصاص بنظر وقف منع حفيدة مبارك من السفر

- اعلان نتائج قبول طلاب ثانوى الحاصلين على شهادات المعادلة العربية

- جونسون يتلقى ضربة جديدة اثر استقالة وزيرة العمل البريطانية

- ترامب يعلن إلغاء المفاوضات مع طالبان

- ملك السعودية يعين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزيرا للطاقة

- طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف عدة مناطق بقطاع غزة

- محمد بن سلمان وماكرون يبحثان جهود تحقيق الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط

- استقالة وزيرة العمل البريطانية امبر رود

- جنرال أمريكي: زيادة هجمات طالبان "لن تفيد" مساعي السلام في أفغانستان

- واشنطن تتهم بيونج يانج بعرقلة استئناف المباحثات النووية

- الأهلي: منع تناول أخبار النادي على مواقع التواصل الاجتماعي

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