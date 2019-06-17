السيسي يلتقي كبار رجال الأعمال والمستثمرين ورؤساء الشركات البيلاروسية

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الاثنين، بمقر إقامته في العاصمة البيلاروسية مينسك، لقاء مع مجموعة من كبار رجال الأعمال والمستثمرين ورؤساء الشركات الكبرى في بيلاروسيا، بحضور رئيس وزراء بيلاروسيا، سيرجي نيكولايفيش ووزراء التجارة والصناعة والاقتصاد البيلاروس.







حضر اللقاء الوفد المصر المرافق للرئيس السيسي الذي يضم سامح شكري وزير الخارجية، وعمرو نصار وزير التجارة والصناعة، واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي.





وأوضح السفير إيهاب طلعت سفير مصر لدى روسيا وبيلاروسيا أن اللقاء يهدف إلى استعراض آفاق التعاون الثنائي الاقتصادي وفرص الاستثمار المتاحة في مصر ، في ضوء المشروعات القومية الكبرى الجاري تشييدها في جميع المحافظات المصرية.





وقال السفير إيهاب طلعت أن لقاء الرئيس السيسي بممثلي كل هذا الثقل الاقتصادي والاستثماري في بيلاروسيا، والشركات العاملة في مصر أو التي تعتزم دخول سوق الاستثمار المصري، يعني أن هذا اللقاء يوجه رسالة على أعلى مستوى بأن الاقتصاد المصري قطع خطوات واسعة على طريق الإصلاح والنمو الاقتصادي، وفي تحسين مناخ الاستثمار بما يجذب المستثمرين في العالم إلى القدوم وضخ مزيد من الاستثمارات وإقامة مشروعات متنوعة في مختلف المجالات.







