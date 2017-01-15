نشرة المساء من اخبار مصر

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السيسي يصل قصر بيان في مستهل زيارته للكويت
السيسي يهنئ الشعب المصري بالعام الهجرى الجديد
قرينة رئيس الجمهورية تهنئ الشعب المصري ببداية العام الهجري الجديد
بالصور.. تواصل المرحلة التاسعة لمبادرة "كلنا واحد" للمستلزمات المدرسية
قتيل وستة جرحى طعنا قرب مدينة ليون الفرنسية
إصابة 10 مراهقين في إطلاق نار بولاية ألاباما الأمريكية
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ترامب يؤكد فرض الرسوم الجمركية الجديدة على بضائع صينية الأحد
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"الوطنية للصحافة" توافق على إنهاء خدمة رئيس الشركة القومية للتوزيع
المفتي: الهجرة النبوية رسخت مبادئ الوسطية والتسامح
مصر للطيران تسير غدا 10 رحلات لعودة 2400 حاج
170 ألف طالب يسجلون في تنسيق الشهادات الفنية
105 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات
اليوم..انتهاء تنسيق الشهادات الفنية وفرص متاحة بالجامعات التكنولوجية
"الهجرة" تنجح فى انقاذ مصري مريض بأوكرانيا
طقس الأحد حار رطب على معظم الأنحاء والعظمى بالقاهرة 36
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28 سفينة إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد
"الهجرة" تعلن محاور مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"
وصول 8 سفن حاويات وبضائع عامة إلى ميناء دمياط
غداً الاحد.. صرف معاشات سبتمبر من ماكينات الصرف الآلية
التخطيط تعلن مستهدفات خطة التنمية المستدامة للنمو السكاني
تداول 242 شاحنة و279 سيارة بموانىء البحر الاحمر
الأحد..طرح أذون خزانة بـ 18.75 مليار جنيه
ترامب يؤكد فرض الرسوم الجمركية الجديدة على بضائع صينية الأحد
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قتيل وستة جرحى طعنا قرب مدينة ليون الفرنسية
إصابة 10 مراهقين في إطلاق نار بولاية ألاباما الأمريكية
مسار الإعصار دوريان يتغير متحولا الى عاصفة من الفئة الرابعة
هيئة الانتخابات التونسية تعلن قبول 26 مرشحا لخوض الانتخابات الرئاسية
"ملاحظون بلا حدود" تشارك في مراقبة الانتخابات الرئاسية بتونس
إرجاء محاكمة البشير إلى السبت المقبل واتهامه بـ "الثراء الحرام"
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