التعليم: امتحان الدور الثاني للصف الأول الثانوي ورقي وليس إلكترونيا

اعلنت وزارة التربية والتعليم، االيوم، إن امتحان الدور الثاني لطلاب الصف الأول الثانوي، يجرى ورقيا، وليس إلكترونيا لجميع الطلاب.



واكدت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، ان امتحانات دور يوليو سوف تقتصر أسئلتها على مناهج الفصل الدراسي الثاني التي امتحن فيها الطلاب في امتحانات مايو.

كما اعلنت وزارة التربية والتعليم ان الطالب الذى يريد التقدم بتظلم من نتيجة الاختبارات الإلكترونية للصف الأول الثانوى ان يتقدم بشكواه الى الإدارة التعليمية ، وتقوم كل ادارة تعليمية بتجميع الشكاوى ، و إعداد كشوف مجمعة تتضمن بيانات الطالب والكود و المادة والتاريخ و الموقف من تحرير محضر اثبات حالة في تاريخه من عدمه .

واكدت الوزارة أن تقديم الشكوى أو التظلم لا يعد مبررا لعدم دخول الفرصة الثانية الالزامية المقرر اجراؤها في يوليو ٢٠١٩

وشددت الوزارة على ضرورة تنفيذ هذه الاجراءات في موعد غايته اسبوع من تاريخه

وكان وزير التربية والتعليم قد اعتمد ، في وقت سابق، جدول امتحانات شهر يوليو للصف الأول الثانوي (الدور الثاني) للعام الدراسي الحالي 2018/2019، متمنياً النجاح والتوفيق لجميع الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان هذا العام.



ومن المقرر، أن تبدأ الامتحانات يوم الأحد الموافق 14 يوليو 2019 وتستمر حتى السبت 27 يوليو 2019، وتتم الامتحانات خلال فترة واحدة للمدارس الحكومية (عربي ولغات) والمدارس الخاصة والمعاهد القومية والمنازل والخدمات والسجون على أن تبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

وقد وصلت نسبة الطلاب الراسبين في نتيجة الصف الأول الثانوى 2019 الذين سيدخلون امتحان الدور الثاني هذا العام 8.6 % من طلاب أولى ثانوي.



