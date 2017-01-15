اهم احداث اليوم السبت 15 يونيو









خلال زيارته للمنتخب الوطني لكرة القدم اثناء تدريباته بإستاد الدفاع الجوي ، اعرب الرئيس السيسي عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح للمنتخب المشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة لكرة القدم التي ستستضيفها مصر خلال يونيو الجاري، واكد الرئيس السيسى ثقته الكاملة في إدراك أعضاء جهاز المنتخب الوطني واللاعبين لحجم المسئولية الملقاة على عاتقهم، ومطالبًا جميع أفراد المنتخب ببذل أقصى الجهد لإسعاد الشعب المصري الذي ينظر لهم بكل الاحترام والتقدير.

الرئيس السيسي يزور المنتخب الوطني لكرة القدم بإستاد الدفاع الجوي

وتنفيذا لتكليفات الرئيس السيسى، بدراسة نقل مركبى خوفو إلى المتحف المصرى الكبير ، تفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أعمال رفع وترميم مركب خوفو الثانية، يرافقه وزير الآثار، واللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة.





رئيس الوزراء يتفقد متحف مركب خوفو استعدادا لنقله إلى المتحف الكبير





وفى ذات الاطار ... أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى ضرورة بذل قصارى الجهود لسرعة الانتهاء من المتحف المصري الكبير، موجها بأن تتم جميع الأعمال بدقة متناهية ليكون المتحف الكبير رسالة للعالم كله عن مصر الجديدة التى تواصل صنع حاضر ومستقبل أفضل لأبنائها استكمالا لما بناه المصريون القدماء.





مدبولى يوجه ببذل قصارى الجهود لسرعة الانتهاء من المتحف المصري الكبير

عسكريا ... شهد الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى مراسم الإحتفال بتخريج الدورات ( 68 أركان حرب عام والدورتين 40- 41 أركان حرب تخصص ) من كلية القادة والأركان والتى تضم دارسين من 13 دولة شقيقة وصديقة هى ( البحرين ، الكونغو ، فرنسا ، الأردن , كينيا ، لبنان ، عمان , باكستان ، السودان , تنزانيا ، اليمن ، جنوب السودان ، فلسطين ) .





وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من كلية القادة والأركان





وحول امتحانات الثانوية العامة ... قال مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان خالد عبد الحكم إن امتحان الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا ) للثانوية العامة الشعبة العلمية (الرياضيات) سار بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

التعليم: امتحان الاستاتيكا سار بشكل جيد ورصد 5 حالات غش





دوليا ... شهدت عدة مدن إيرانية، اليوم السبت، مظاهرات واحتجاجات ضد الغلاء وتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية.





مظاهرات في إيران ضد الغلاء والشرطة تعتقل 3 محتجين





اقتصاديا ... أعرب وزراء الطاقة والبيئة لدول مجموعة العشرين، اليوم السبت، عن قلقهم إزاء الاضطرابات التي تتعرض لها إمدادات النفط في أعقاب تعرض ناقلتي نفط لهجمات في خليج عمان قرب مضيق هرمز أمس الأول الخميس، وذلك خلال اجتماعاتهم التي بدأت اليوم في منتجع "كارويزاوا" الياباني لمدة يومين.





مجموعة العشرين: قلقون من اضطرابات إمدادت النفط عقب حادث خليج عمان

علميا ... تحتفل وزارة البيئة، غدا الأحد، تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، باليوم العالمي للبيئة لعام 2019 والذي يقام هذا العام تحت شعار "القضاء على تلوث الهواء"، وذلك بحضور كوكبة من الوزراء وسفراء الدول الأجنبية وممثلي المجتمع المدني والشباب والإعلاميين.





تحت شعار "القضاء على تلوث الهواء".. مصر تحتفل باليوم العالمي للبيئة





رياضيا ... احتفل نادي ليفربول الإنجليزي بعيد ميلاد محمد صلاح نجم منتخب مصر الـ27 الذى يوافق اليوم كما وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التهنئة إلى محمد صلاح





ليفربول يحتفل بعيد ميلاد صلاح بتغريدة



"الفيفا" يهنيء محمد صلاح بعيد ميلاده





رياضيا ايضا ... توج أحمد أكرم لاعب السباحة بالناي الأهلي بالميدالية الفضية في سباق ٤٠٠ متر حرة في بطولة (برو سويم سيريس) "Pro swim series" إحدى أكبر البطولات العالمية للسباحة بأمريكا بزمن قدره ٣:٥٣:٩٤ دقيقة.





المصري أحمد أكرم يتوج بفضية بطولة "برو سويم سيريس" للسباحة





وحول انباء مونديال افريقيا 2019 ، تنطلق يوم الجمعة القادم بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر، بمشاركة 24 منتخبًا فى تاريخ المسابقة.

بالفيديو ... جدول مباريات كأس أمم أفريقيا 2019

المنتخب ينهي تدريباته استعدادًا لودية غينيا

من جانبه أكد سيباستيان ديسابر، المدير الفني لمنتخب أوغندا الأول لكرة القدمـ استعداد منتخب "الرافعات" لمواجهة نظيره المصري ضمن منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال من الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل.





مدرب أوغندا: مستعدون لمواجهة منتخب مصر في نهائيات أمم إفريقيا





من جانبه ... أكد الفرنسي جيرنوت رور المدير الفني لمنتخب نيجيريا لكرة القدم أن الكثير من الفرق تحلم بالفوز بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن فريقه لديه خبرة المشاركة في البطولات الكبرى والتي كان آخرها، كأس العالم (روسيا 2018).





مدرب نيجيريا: الكثير من الفرق تحلم بالتتويج بلقب أمم أفريقيا

وحول توقعات طقس الغد ... يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا /الأحد/ طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتسجل درجات الحرارة المتوقعة غدا بالقاهرة العظمي 33 والصغرى 24 والاسكندرية العظمى 28 والصغري 23وأسوان العظمي 40 والصغري 28





طقس الأحد مائل للحرارة والعظمى بالقاهرة 33

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