نشرة المساء من أخبار مصر

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الزراعة تفتح سوق جديدة للأمصال واللقاحات البيطرية المصرية في السودان
مدبولى: الموافقة على تعيين 1500 موظف بالشهر العقارى
السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد جولة خارجية
تأجيل إعادة محاكمة متهمين في قضية "اغتيال النائب العام"
تأجيل إعادة محاكمة متهم في قضية "خلية الزيتون"
رئيس النيابة الإدارية يهنئ رئيس قضايا الدولة بمنصبه الجديد
مدبولى : تكليفات من الرئيس السيسي برفع كفاءة ميناء الإسكندرية
تأجيل إعادة محاكمة متهمين اثنين في قضية "خلية طلاب حلوان"
"الهجرة" تستقبل طالبا مصريا تعرض لنزيف بالمخ بالمطار
الداخلية تشارك في "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الدراسة بأسعار مخفضة
سفير مصر ببكين: السيسي يولى أهمية كبيرة للتحول الرقمي
"صوت أمريكا" يبرز حرص الرئيس السيسي على تنسيق المواقف الإفريقية
السيسي يغادر الكويت بعد زيارة رسمية
انطلاق مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن ضعف السمع لحديثي الولادة
مدبولي يتفقد مشروع إنشاء الجراج متعدد الطوابق بالميناء
مرصد الكهرباء: 14 ألفا و950 ميجاوات فائضا متوقعا في الانتاج
عودة 253 مصريا ..ووصول 133 شاحنة من ليبيا
الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني لشهادات البعوث الإسلامية
مدبولى يتفقد مشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية
رئيس الوزراء يشهد إطلاق خدمات الشهر العقاري عبر مكاتب البريد
مصر والكويت تتفقان على تكثيف التعاون لمواجهة الارهاب
"الأوقاف" تنهي استعداداتها لمؤتمرها الدولي حول فقه بناء الدولة
مدبولي يتفقد تطوير طريقي "الكافوري - برج العرب" و"سيدي كرير - المطار"
الرئيس السيسي للشيخ الصباح: أمن الكويت والخليج من أمن مصر
السكة الحديد: تأخيرات فى القطارات المتجهة الى الاسكندرية وأسيوط
بالصور..مدبولى يتفقد مشروع "وصلة" لربط ميناء الدخيلة بالطريق الساحلي
بالفيديو..انطلاق القمة المصرية الكويتية بين السيسي والشيخ صباح الأحمد
النيابة الإدارية تتلقى 5 آلاف شكوى خلال 2019
الرئيس السيسي يستقبل بمقر إقامته رئيس الوزراء الكويتي
السيسي يؤكد أهمية تفعيل عمل لجنة الأخوة البرلمانية المصرية - الكويتية
السيسي يستقبل الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بمقر اقامته بالكويت
جوتيريش يتعهد بتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في الكونغو الديموقراطية
قوة اليونيفيل في جنوب لبنان تدعو جميع الأطراف إلى "ضبط النفس"
الحريرى يطلب من واشنطن وباريس التدخل إزاء التصعيد الأخير
حزب الله اللبناني يعلن تدميره آلية عسكرية إسرائيلية قرب الحدوداستقرار نسبي للجنيه أمام الدولار في البنوك
الجمارك: تحديد أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه طبقا للمركزي يوميا
إيفرتون يفوز على ولفرهامبتون 3-2 في الدوري الإنجليزي
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