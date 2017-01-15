أهم أحداث اليوم الإثنين 9 سبتمبر

إعداد/ حمودة كامل

حرصا من الرئيس عبد الفتاح السيسي على توفير الدعم لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.. وجه بتوفير التمويل لزيادة حجم المشروعات بالجهاز..





السيسي يوجه بتوفير التمويل لزيادة حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة





ومتابعة من الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطورات تنفيذ خطة الإصلاح الشامل للجهاز الإداري للدولة .. فقد وجه الرئيس بأن يكون انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة بمثابة نقلة نوعية لمستقبل الأداء الحكومي الحديث..





السيسي يوجه بتنفيذ خطة الإصلاح الشامل للجهاز الإداري للدولة

ومن السودان..









شكري: توجيهات الرئيس السيسي ألا ندخر جهدا لاستمرار العمل مع السودان













شكري ينقل رسالة دعم للسودان من الرئيس السيسي إلى رئيس المجلس السيادي





مدبولي:الحكومة تنفذ حاليا إصلاحات هيكلية وقطاعية لضمان استدامة الإصلاح





القوات المسلحة تحتفل بمرور 51 عاما على عيد المدفعية

تنسيق الأزهر: ٣٧ ألف طالب وطالبة سجلوا رغباتهم بالمرحلة الثانية

التعليم: قبول جميع الأطفال فى سن الخمس سنوات ومن تجاوزها

بدء تنسيق تحويلات "تقليل الاغتراب" لطلاب الشهادات

تأجيل محاكمة 32 متهما بخليتي حلوان والجيزة إلى بعد غد

"الصحة" تعلن إطلاق 51 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية

"الري": إزالة 25 حالة تعد على نهر النيل في أربع محافظات اليوم

مدبولى يُكلف بسرعة استغلال الوحدات السكنية بأرض مطار إمبابة

"التضامن": غدا بدء صرف المعاشات المحولة على البنوك

وعالميا..









ملكة بريطانيا تصدق على قانون يمنع الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق

وزيرة الخارجية السودانية تؤكد ضرورة الإصلاح المؤسسي للوزارة

إصابة شاب فلسطيني بجروح خطيرة برصاص الاحتلال شمال رام الله

نتانياهو يتّهم إيران بتدمير "موقع نووي" سرّي بعدما اكتشفته إسرائيل

الرئيس الأفغاني: لا مجال للتفاوض مع طالبان في ظل استمرار إطلاق النار

الاتحاد الأوروبي: لن نعترف بنتائج الانتخابات الروسية في القرم

الجيش اليمني يتصدى لهجوم حوثي شرقي الحديدة

أبو الغيط يستعرض دور الجامعة العربية في تسوية الأزمة الليبية













الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدة سبسطية شمالي الضفة الغربية

صحيفة "عكاظ": توافق سعودي إماراتي تجاه الأحداث في اليمن

قرقاش: شراكة السعودية والإمارات تجمعها الأهداف والتضحيات

ارتفاع حصيلة انقلاب حافلة جراء السيول في المغرب إلى 17 قتيلا

أبو الغيط يؤكد رفض الجامعة العربية المساس بصفة اللاجئ الفلسطيني













استراليا تحجب مواقع انترنت تحتوي على فيديو هجوم كرايتس تشيرتش

تعليق أعمال البرلمان البريطاني سيبدأ في ساعة متأخرة اليوم

"الخطوط البريطانية" تلغي كل رحلاتها بسبب إضراب طياريها

الأمم المتحدة تدعو لإجراء تحقيق في استخدام الشرطة الروسية "قوة مفرطة"

"الطاقة الذرية" تؤكد أن طهران تقوم بتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة

الجيش الاسرائيلي: قوات موالية لإيران بسوريا أطلقت قذائف باتجاهنا

سول تسعى لإنقاذ أربعة من مواطنيها محاصرين في الولايات المتحدة

مقتل وإصابة 49 من عناصر طالبان في شمال أفغانستان

ارتفاع عدد ضحايا هجومين في بوركينا فاسو لـ29 قتيلا

اعصار فاكساي يضرب طوكيو ويتسبب في مقتل شخص وإصابة 40 شخصا

واقتصاديا..





الزراعة: إنجاز 87% من بيانات كارت الفلاح

وزيرة السياحة تعلن المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق المصرية













"الصناعة" تختتم فعاليات برنامج تعزيز التجارة مع الاتحاد الاوروبي

تداول 349 شاحنة بضائع عامة و160 سيارة بموانئ البحر الأحمر

"المالية" تطرح سندات خزانة بقيمة 2.2 مليار جنيه

البورصة تخسر 3.1 مليار جنيه وتراجع جماعي بمؤشراتها

الكهرباء: الحمل المتوقع اليوم 29 ألفا و 900 ميجاوات

"النقل" تبحث مع "بكتيل" الأمريكية التعاون في المجالات المُختلفة





بالإنفوجراف تعرف على الخطوات التي تتخذها مصر للتحول إلى مجتمع رقمى

المالية: نستهدف خفض العجز الكلي لـ6% بموازنة 2020-2021

انطلاق فعاليات مؤتمر "يورومني" في دورته الـ 24 بمصر

ورياضيا..









رئيس اتحاد الخماسي الحديث يعرض ملف استضافة مصر لكأس العالم





اتحاد كرة السلة يعلن نظام وشروط دوري المرتبط للموسم الجديد

رئيس اتحاد الخماسي الحديث يعرض ملف استضافة مصر لكأس العالم

غدا.. اكتمال عقد المنتخبات المتأهلة لكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما بمصر

لجنة الحكام تقيم معسكرا ل` 35 حكما لشرح التعديلات الجديدة





تأهل أمريكا والتشيك إلى ربع نهائي كأس العالم لكرة السلة

اتحاد الكرة يحدد الخميس المقبل موعدا لإجراء قرعة الدوري الممتاز

غدا.. ختام فعاليات ملتقى الشباب الإفريقي الرياضي في أسوان

منتخب إيطاليا لناشئات الطائرة يفوز على المكسيك 3-2

الأهلي يحدد 16 سبتمبر موعدا للعودة من غينيا بعد مواجهة كانو سبورت

الجزائري رياض محرز : لست مختلفا مع جوارديولا

مصطفى محمد : حققت حلمي بالفوز بأول بطولة مع الزمالك

ديوكوفيتش يحافظ على صدارة التصنيف العالمي للتنس ونادال يقلص الفارق

ألمانيا تواجه أيرلندا الشمالية بتصفيات يورو 2020

نادال يتوج بلقب امريكا المفتوحة للتنس للمرة الرابعة فى تاريخه

ميرتنز وسابالينكا تحصدان لقب زوجي السيدات في أمريكا المفتوحة





وفي نشرة المساء..

السيسي يوجه بتوفير التمويل لزيادة حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

الرئيس السيسي يرحب بنجاح السودان في بدء مسار العمل الحقيقي

السيسي يوجه بتنفيذ خطة الإصلاح الشامل للجهاز الإداري للدولة

"الإفتاء" ترد على المشككين في صحة أحاديث فضل الجيش المصري

مدبولي:الحكومة تنفذ حاليا إصلاحات هيكلية وقطاعية لضمان استدامة الإصلاح

نتانياهو يتّهم إيران بتدمير "موقع نووي" سرّي بعدما اكتشفته إسرائيل

وزيرة الخارجية السودانية تؤكد ضرورة الإصلاح المؤسسي للوزارة

البورصة تخسر 3.1 مليار جنيه وتراجع جماعي بمؤشراتها

"المالية" تطرح سندات خزانة بقيمة 2.2 مليار جنيه

اتحاد الكرة يحدد الخميس المقبل موعدا لإجراء قرعة الدوري الممتاز

أثري يكشف عن نقوش صلاح الدين الأيوبي في قلاع سيناء

قومي المرأة بالإسكندرية ينظم ندوة بعنوان : "احميها من الختان"

بالصور.. السيطرة على حريق بأحد محلات الأقمشة بوكالة البلح



















































