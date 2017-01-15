"الطيران" تضع اللمسات النهائية لاستضافة مصر لـ "كأس الأمم الإفريقية"

أنهت وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة كافة الاستعدادات النهائية لاستضافة مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2019 والتى ستقام خلال شهر يونيو الحالي، حيث تم عقد عدة اجتماعات تنسيقية بين الجهات المعنية من وزارة الطيران المدني ووزارة الشباب والرياضة والخارجية والداخلية والصحة و السياحة وغيرها للإعداد والتنسيق الجيد لإستقبال الوفود والبعثات والفرق الرياضية المشاركة في الحدث من أجل إنجاح هذه البطولة وخروجها بالصورة المشرفة التي تليق بمكانة مصر علي المستويين الإقليمي والدولي.







ومن جانبه أثني الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني على روح التعاون بين جميع الجهات العاملة بمطار القاهرة الدولي والتنسيق المستمر مع وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، وأكد المصري علي جاهزية صالة (4) بمطار القاهرة التي أُطلق عليها أسم بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي تم تخصيصها لإستقبال ضيوف الحدث، كما وجه سيادته بضرورة التنسيق بين فرق العمل المختلفة من العلاقات العامة والعمليات الجوية والأمن والخدمات الأرضية والصيانة بشركتي ميناء القاهرة الجوي ومصر للطيران لتقديم الدعم والخدمات لجميع الفرق المشاركة والعمل علي تسهيل إجراءات وصولهم وحسن ضيافتهم فضلاً عن التنسيق مع المحطات الخارجية لمصر للطيران، ، وأشار المصري أن وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة لا تدخر جهداً نحو توفير التسهيلات اللازمة لضيوف مصر المشاركين فى كافة المحافل الدولية.





هذا وقد تم تزيين صالة(4) بمطار القاهرة و المخصصة للبطولة بالمواد الدعائية و اللافتات التى تحمل تصميمات البطولة، فضلا عن اللوحات الارشادية لتقديم التسهيلات للوفود المشاركة فى البطولة، كما تقوم الشركة الوطنية مصر للطيران بدور الناقل الرسمي للبطولة و قامت الشركة بتبنى حملة دعائية ترويجية للحدث حيث وضعت شعار البطولة على أسطول الشركة وكذا زي العاملين بمصرللطيران وعلى مقاعد الطائرات وأتوبيسات الخدمات الأرضية و تم تخصيص عدد مجلة حورس علي الطائرات هذا الشهر للإعلان عن استعدادات البطولة وتوزيع هدايا تذكارية وشيكولاته علي الجماهير القادمة لمؤازرة منتخباتهم فضلا عن تخصيص كاونترات ولافتات دعائية بمطار القاهرة للمشاركين في البطولة الافريقية.

جدير بالذكر إن نادي إيروسبورت الرياضى التابع لوزارة الطيران المدني سيستضيف تدريبات منتخب جنوب افريقيا المشارك بالمجموعة الرابعة التى سوف تقام على استاد السلام حيث تم تجهيز ملعب كرة القدم الرئيسى بالنادى و مبنى النادى الصحى وصالة الجيمانزيوم.