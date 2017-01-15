اعتماد نشرة الاكتتاب في صندوق "عطاء" الخيري

عقد مجلس إدارة صندوق الاستثمار الخيري لدعم الاشخاص ذوى الاعاقة "عطاء" بحضورغادة والي وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي وبحضور أعضاء مجلس إدارة الصندوق اجتماعه الاول اليوم وبحضور شركة رسملة مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الاوراق المالية بمقر وزارة التضامن الاجتماعي ويعد صندوق عطاء أول صندوق استثمار خيرى وفقا لقانون سوق المال توجه عوائدة لصالح الاعمال التنموية .







وخلال الاجتماع أكدت والي أن انشاء صندوق دعم الاشخاص ذوى الاعاقة (عطاء ) يأتى في اطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بتوفير مزيد من الدعم والرعاية للاشخاص ذوى الاعاقة ، في إطار جهود الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية لذوي الاعاقة ، وتوفير أفضل الخدمات لهم، وزيادة الوعي بقضاياهم ومشاكلهم وحلها.







واشارت وزيرة التضامن الاجتماعى انه تم خلال الاجتماع الموافقة علي اعتماد نشرة الإكتتاب للصندوق وارسال مسودة نشرة الاكتتاب الى الهيئة العامة للرقابة المالية للمراجعة والاعتماد.







ومن جانبه قال الدكتور شريف فاروق النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصرالاجتماعى وعضو مجلس ادارة الصندوق أن المساهمة الاختيارية في الصندوق للراغبين في دعم ومساندة ذوى الإعاقة ستتاح من خلال شراء وثائق استثمار الصندوق من خلال فروع عدد من البنوك المصرية وسيتم طرح الوثائق فى الاكتتاب خلال الاسابيع القادمه فى الصندوق بقيمة 10 جنيهات للوثيقة ويحق للراغبين فى الاستثمار فى الصندوق شراء اى عدد من الوثائق بدون حد أقصى حيث يبلغ رأس المال المبدئى للصندوق 200 مليون جنية وسوف يتم الترويج للصندوق للاشخاص العادية والاعتبارية من خلال بنك ناصر الاجتماعي وكذلك بنوك مصر والاهلي وقناة السويس.







وأشار فاروق ان الصندوق يتيح للمصريين و الأجانب، سواء كانوا اشخاص طبيعية او اعتبارية، الراغبين في الاشتراك فى صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة – عطاء- دعم و رعاية ذوي الإعاقة من خلال شراء وثائق الصندوق مع علمهم بأن كافة عوائد وأرباح الاستثمار لا تصرف لحملة الوثائق وانما توجه إلى الإنفاق على الأغراض الإجتماعية والخيرية لذوي الإعاقة.







موضحا أن هذا الصندوق يعد الاول من نوعه فى مصر كصندوق استثمار خيري مفتوح ويعمل وفق تشريعات سوق المال وتحت رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو غير حكومي ويشرف عليه ويوجهه مجلس إدارة من المهتمين بقضايا ذوى الإعاقة وخبراء الاستثمار وأغلبهم من المستقلين ويرأس مجلس الادارة المحاسب عماد راغب احد أشهر المحاسبين المصريين وله خبره دوليه واقليميه وكان الشريك التنفيذي لشركه ارنست أند يونج في مصر قبل أن يتفرغ للعمل الخيري.







واشار فاروق ان أول الاكتتابات تم التعهد بها بالفعل بقيمة 20 مليون جنيه من بنك ناصر الاجتماعى ، وصندوق تحيا مصر بقيمة 80 مليون جنيه، وهيئة الأوقاف المصرية بقيمة 20 مليون جنيه وبنك قناة السويس بقيمة 5 مليون جنيه







