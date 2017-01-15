"القوى العاملة": الكشف علي ألف عامل غير منتظم مع "صناع الخير" بالعلمين

أطلقت وزارة القوي العاملة ، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية، مبادرة "عينك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى للكشف الطبي علي 1000 عامل غير منتظم بعدد من الشركات العاملة بمدينة العلمين الجديدة.

كما سيتم صرف العلاج، وعمل النظارات الطبية للحالات التي يثبت احتياجها، وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، وذلك تنفيذا لبروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة، والمؤسسة برعاية رئاسة مجلس الوزراء.

كما تم التأكيد على أهمية التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتقديم الخدمة اللازمة للعمالة غير المنتظمة وتوفير كل سبل الحماية لهم، مع ضرورة إنشاء قاعدة بيانات لجميع العمال وتعريف الشركات بها، لمعرفة احتياجات كل عامل من ناحية حقوقه التأمينية والرعاية والصحية بتشخيص كل حالة على حدة وتوفير العلاج المناسب لها، وأن الفترة المقبلة ستشهدُ طفرًة كُبرى للعمالة غير المنتظمة، لبحث سُبل وطرق الرعاية والحماية المثلى لهذه الفئة،

