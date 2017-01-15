الداخلية تواصل تنفيذ الخطة الشاملة لتأمين بطولة كأس الأمم الإفريقية

تواصل أجهزة وزارة الداخلية تنفيذ الخطط الأمنية الشاملة التي تستهدف تأمين كافة فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية, استمرارا لتنفيذ توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بشأن استنفار كافة الجهود الأمنية لتأمين فعاليات البطولة لضمان توفير المناخ الآمن للمواطنين والمنتخبات المشاركة والجماهير.





وشملت الخطط الأمنية تعيين الارتكازات الأمنية أمام أماكن الإقامة المختلفة وكذلك الاستادات والشوارع المؤدية إليها, للقيام بعمليات التأمين والتمشيط المتواصل بمحيطها, وتعيين الخدمات المرورية التي تعمل على تسيير حركة المرور ومساعدة الضيوف والمشجعين للوصول إلى الملاعب بسهولة ويسر, فضلا عن تكثيف الدوريات والأقوال الأمنية بالشوارع والميادين الرئيسية لبسط الأمن والنظام, بالإضافة إلى الارتكازات والخدمات الأمنية بمحيط المنشآت الهامة والحيوية بخاصة الأثرية في ضوء الإقبال المتوقع على زيارة المعالم الأثرية من قبل الضيوف.





وفي إطار مواصلة تطوير مستوى الأداء الأمني في مجال المرور, تم دعم رجال المرور بالآليات الحديثة التى تمكنهم من سرعة الانتقال والعمل على تحقيق السيولة المرورية بكافة الشوارع والميادين.





في السياق ذاته, يوالي مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات المرور الدائم على الخدمات الأمنية وعقد لقاءات مع القوات والتأكيد على الإلتزام باليقظة التامة, وأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة. وتؤكد وزارة الداخلية مواصلة جهودها لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين والضيوف بأجواء البطولة , وتهيب بالجميع الإلتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان .. للعمل على إظهار مصر بالصورة الحضارية المشرفة .







