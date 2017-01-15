وفد برلماني يتفقد مطاري برج العرب والقاهرة إستعداداً لأمم افريقيا

تفقد وفد من أعضاء مجلس النواب مطار برج العرب الدولى، لمتابعة الاستعدادات النهائية للمطار لاستقبال الوفود وفرق المجموعة الثانية ، والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتى تستضيف بعض مبارياتها مدينة الإسكندرية.











وضم الوفد لجنة السياحة والطيران برئاسة النائب عمرو صدقي، ولجنة الشباب والرياضة واللجنة الإفريقية ولجنة النقل والطرق، وكان في استقبالهم الطيار وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات.





شاهد أعضاء البرلمان صالة السفر والوصول وقاعة كبار الزوار لمتابعة جاهزية المطار لاستقبال الفرق الرياضية المشاركة، واتخذت وزارة الطيران المدني كافة الإجراءات والتسهيلات اللازمة للوفود المشاركة فى البطولة ، قامت الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية بالتعاون مع مصر للطيران الناقل الرسمي للبطولة بتخصيص كاونترات وفرق عمل متخصصة من إدارات العلاقات العامة والمحطة والعمليات والأمن والخدمات الأرضية وغيرها بمطاري القاهرة وبرج العرب لسرعة إنهاء إجراءات وصول المنتخبات والمشجعين ، وذلك بالتنسيق التام مع جميع الجهات العاملة فى المطارات المصرية.





يشار إلى أن الإسكندرية تستضيف المجموعة الثانية التى تضم منتخبات نيجيريا وغينيا ومدغشقر وبوروندي.











