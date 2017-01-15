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وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوى

وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوى

وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوى

تاريخ النشر

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم، جدول امتحانات شهر يوليو للصف الأول الثانوي (الدور الثاني) للعام الدراسي الحالي 2018/2019، متمنياً النجاح والتوفيق لجميع الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان هذا العام.

ومن المقرر، أن تبدأ الامتحانات يوم الأحد الموافق 14 يوليو 2019 وتستمر حتى السبت 27 يوليو 2019، وتتم الامتحانات خلال فترة واحدة للمدارس الحكومية (عربي ولغات) والمدارس الخاصة والمعاهد القومية والمنازل والخدمات والسجون على أن تبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحًا.


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