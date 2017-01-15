عبد العال: ضم مدة النواب المستقيلين من "الشرطة" بقانون مجلس النواب

قال رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال إن البرلمان سيناقش فى نهاية دور الانعقاد الحالى "قانون مجلس النواب"، وسيتضمن نص يفيد ضم مدة الخمس سنوات التى يستغرقها انعقاد المجلس (الفصل التشريعي) إلى مدة خدمة ضباط الشرطة الذين استقالوا من أجل الترشح فى انتخابات مجلس النواب.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الاحد، التى تناقش مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، تعقيبا على النائب شكرى الجندى الذى طالب بمعالجة مشروع القانون الجديد لهذه المشكلة التى يواجهها قرابة الـ 61 نائبا الذين استقالوا من هيئة الشرطة من أجل الترشح فى انتخابات مجلس النواب.

وقال عبد العال: هذه المعالجة ستكون فى قانون مجلس النواب، وأثبتها هنا فى المضبطة لأن حسن الصياغة يقتضى أن نضعها فى القانون الذى سيناقش فى نهاية دور الانعقاد الحالى ، ولابد فى هذا القانون أن يحسب لضباط الشرطة الذين استقالوا تلك المدة(5 سنوات) ضمن المعاش.



