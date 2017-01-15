صورة تذكارية للسيسي مع المشاركين بالمنتدى الافريقي لمكافحة الفساد





قام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتقاط صورة تذكارية، مع المشاركين في المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد، فور وصوله لمقر انعقاد المنتدى في مدينة شرم الشيخ، والذي تستمر أعماله لمدة يومين.





وتستضيف مصر فعاليات المنتدى، بمشاركة 51 دولة إفريقية و4 دول عربية، ضيوف شرف هي: السعودية والإمارات والكويت والأردن، بمبادرة مصرية أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى أثناء رئاسته وفد مصر فى مؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقى





ويشارك فى المنتدى وزراء العدل والداخلية ورؤساء هيئات مكافحة الفساد وأجهزة المحاسبات والكسب غير المشروع فى الدول الإفريقية، بحضور أكثر من 200 مسئول إفريقى رفيع المستوى.





ويأتى المنتدى بمبادرة مصرية تعكس استعداد القاهرة للتعاون ونقل الخبرات والتجارب والممارسات الناجحة لأشقائها الأفارقة فى مجال مكافحة الفساد، والذى حققت مصر فيه إنجازات كبيرة خلال السنوات الماضية ، كما يهدف المنتدى إلى تشجيع الدول الإفريقية على تبنى سياسات واعتماد خطط عمل وبرامج تؤدى للقضاء على الفساد وتحقيق الترابط المعرفى بين أبناء القارة حول مخاطر الفساد على جهود التنمية والاقتصاد، كذلك الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة فى الحوكمة ومحاربة الفساد والتدريب والتأهيل للأجهزة المعنية فى القارة، خاصة مع تولى مصر رئاسة الاتحاد الإفريقى 2019 ، وتشير التقديرات إلى أن القارة الإفريقية تخسر نحو 50 مليار دولار سنويا، نتيجة التدفقات المالية غير المشروعة حيث يقف الفساد عقبة أمام تحقيق أهداف التنمية 2063 .



