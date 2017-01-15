طلاب الثانوية العامة "المكفوفين" يؤدون امتحان الاقتصاد

أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2018/2019 في مادة الاقتصاد بإجمالي عدد 191 طالب/ طالبة في 23 لجنة على مستوى الجمهورية.



وتواصل خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان قبل بدء الامتحان، مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.



وسارت أجواء الامتحان خلال اليوم الحادي عشر لامتحانات الطلاب المكفوفين بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.



جدير بالذكر أن يوم الأربعاء الموافق 26/6/2019 سوف يقوم طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (الرياضيات، والعلوم) بأداء الامتحان في مادة (الكيمياء) بإجمالي عدد 391 ألفًا و241 طالب/ طالبة، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الجغرافيا بإجمالي عدد 251 ألفًا و246 طالب/ طالبة، كما يؤدي طلاب مدارس STEM الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم في الفيزياء بإجمالي عدد 373 طالب/ طالبة.



كما يؤدي يوم الأربعاء الموافق 26/6/2019 طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في الإحصاء بإجمالي عدد 191 طالب/ طالبة.



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