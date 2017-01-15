هيئة الأرصاد : طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 34

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم الثلاثاء، طقسا معتدلا على السواحل الشمالية، مائلا للحراة، رطبا على الوجه البحري، حارا على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيفا ليلا.

وأكدت الهيئة في بيانها، اليوم الثلاثاء، أنه تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، مشيرا إلى أن الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء.

وأوضحت الهيئة، أن الرياح تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة اليوم:



