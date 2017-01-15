نشرة المساء من اخبار مصر

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الرئيس
السيسى ورئيس موزمبيق يشهدان مراسم توقيع 3 مذكرات تفاهم مشتركة
بالصور..الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر لجهود التكامل الاقتصادى بأفريقيا
رئيس موزمبيق يؤكد حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في كافة المجالات
بالفيديو والصور..رئيس موزمبيق يؤكد التخطيط للتعاون مع مصر في الاستثمار
"الخارجية": مشاركة مصر بمؤتمر المنامة للتأكد من توافقه
مع حقوق فلسطين
طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ ورصد 8 حالات غش
الصحة: تقديم الخدمة العلاجية لـ 564 طالباً في سادس أيام الامتحانات
ترامب: إيران لن تمتلك سلاحا نوويا
موسوي: إيران سترد على أي تهديد أمريكي
المجموعة الاولى..اوغندا تفوز على الكونغو بهدفين دون رد
غدا..افتتاح مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة بكأس أمم إفريقيا
اهم الاخبار
عبد العال يستقبل رئيس الجمعية الوطنية التنزانية
عبد العال يستقبل رئيس برلمان بورندى
عبد العال يطالب المالية والتخطيط بحل أزمة مدرسي الحصة والتشجير
البرلمان يحيل لمجلس الدولة مشروع قانون علاوة الموظفين
عبد العال يحيل تعديلات قوانين السلطة القضائية وسوق المال للجان النوعية
عبد العال يحيل عددا من القرارات الجمهورية للجان النوعية
البرلمان يفوض مكتبه لتحديد مناقشة 8 موضوعات
"تشريعية النواب" توافق على مشروع قانون لتعديل قانون
المحاماه
مصر تشارك بالاجتماع الوزاري لمنسقي منتدى التعاون الصين-افريقيا
مصر تُدين حادث التفجير في بغداد، وتعرب عن تضامنها مع العراق
جلسة مباحثات بين شكري ولافروف بموسكو الاثنين في إطار صيغة "2+2"
القوات المسلحة تنظم دورة فى نظم المعلومات لذوى القدرات بالصعيد
بالصور
.. قيادات اتحاد الشباب الافريقي يزورون قلعة صلاح الدين
طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحري..والعظمى بالقاهرة 35
اخبار اقتصاد
"المالية" تعتمد 162 مليونا و450 ألف جنيه لتنمية التجارة الداخلية
البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون موازنة الدولة 2019 / 2020
"المالية" تعتمد 24 مليونا و648 ألف جنيه لموازنة حماية المنافسة
المغرب تعد خطط مستقبلية لتنمية الاستثمارات مع مصر
"اقتصادية النواب" توافق مبدئيا على مشروع قانون " التمويل الاستهلاكي
اخبار عرب وعالم
هوك:
النظام الإيراني يحاول السيطرة على الشرق الأوسط
ترامب:
إيران لن تمتلك سلاحا نوويا
المبعوث الأممي يلتقي المشير حفتر في بنغازي
إيران تعدم موظفا سابقا بوزارة الدفاع للتجسس لصالح أمريكا
ميركل: يجب التوصل إلى حل سياسي لأزمة إيران
مؤتمر دولي حول القدس في جنيف 27 و 28 يونيو
هانت وجونسون يتنافسان على رئاسة وزراء بريطانيا
مصرع 3 أشخاص وإصابة 28 في حريق هائل في باريس
قادة دول جنوب شرق آسيا يفتتحون قمة "آسيان" فى بانكوك
موسوي: إيران سترد على أي تهديد أمريكي
الموريتانيون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد
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دراسة: النوم فى ضوء التليفزيون يسبب السمنة لدى النساء
دراسة: كوبين من الزبادي يقى الرجال من خطر سرطان الأمعاء
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بدء الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع
شركة روسية تعرض محركا حديثا لطائرات الركاب المدنية بباريس
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للوفد التونسي المشارك في أمم إفريقيا لزيارة معالم السويس الأثرية
"ثقافة القاهرة" تزور مسار المكفوفين بالمتحف المصرى بالتحرير
المجلس الأعلى للثقافة يعلن أسماء الفائزين بجوائز الدولة..غدًا
وزيرة الثقافة تشهد احتفال الأوبرا بعيد الموسيقى العالمي
فريق ألمانى ينفذ "جرافيك" "الفيل الازرق 2" تحت إشراف مروان حامد
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المجموعة الاولى..اوغندا تفوز على الكونغو بهدفين دون رد
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مصر يؤدى مرانه استعدادا لملاقاة الكونغو في ثاني جولات كأس افريقي
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