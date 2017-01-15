انطلاق فاعليات أعمال ملتقى "بناة مصر" تحت رعاية السيسي

انطلقت منذ قليل فعاليات الجلسة الافتتاحية من ملتقى "بناة مصر" في دورته الخامسة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبمشاركة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.







ويبحث الملتقى الفرص الاستثمارية المتاحة لشركات المقاولات، وشركات مواد البناء المصرية في إعادة إعمار دولتي ليبيا والعراق، ومشروعات الربط التي تعتزم إقامتها مصر مع بعض البلدان العربية سواء بمجال الكهرباء أو الطرق، ودعم جهود الدولتين لإعادة إعمار المناطق المدمرة التي كان يسيطر عليها التنظيمات الإرهابية، في إطار التكامل بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص لتعزيز العلاقات الاستراتيجية ودعم التنمية في البلدان العربية الشقيقة.



