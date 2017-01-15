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رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات التصفية بكليتي العلوم والتجارة

رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات التصفية بكليتي العلوم والتجارة

رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات التصفية بكليتي العلوم والتجارة

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قام فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، يرافقه الدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الشربيني، عميد كلية العلوم بنين الأزهر بالقاهرة، والدكتور محمد يونس، عميد كلية التجارة، بتفقد لجان امتحانات التصفية والدور الثاني للدراسات العليا.

وخلال الجولة شدد رئيس الجامعة على ضرورة توفير المناخ المناسب للطلاب والطالبات لأداء الامتحانات في ظروف تهيئ لهم فرص النجاح، وتوفير جميع سبل الراحة للطلاب، والتأكد من وسائل التهوية وتوزيع الإضاءة داخل قاعات الامتحانات، وكذلك الالتزام بقواعد ونظم الامتحانات المعلنة.

وأكد رئيس الجامعة على ضرورة مواجهة ظاهرة الغش أثناء الامتحانات بكل حسم، مشيرًا إلى أهمية وجود أستاذ المادة الممتحنة داخل اللجان، وذلك للإجابة على استفسارات الطلاب والطالبات، حتى يتثنى لهم أداء الامتحانات على أفضل وجه.


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