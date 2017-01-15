بالصور .. قيادات اتحاد الشباب الافريقي يزورون قلعة صلاح الدين

استقبلت قلعة صلاح الدين الأيوبي وفداً من قيادات اتحاد الشباب الافريقي المشاركين في الدورة التدريبية للقيادات التي تنظمها جمهورية مصر العربية بمنحة ناصر للقيادة المقامة بمصر بمشاركة حوالي مائة دولة أفريقية.

رافقهم خلال الجوله الأستاذ ناجي حنفي مدير عام القلعة حيث زاروا مسجد محمد على ومسجد الناصر محمد وبانوراما القلعة ومتحف الشرطة، كما شاهدوا عرض خاص Culturama القلعة يعرض فيه تاريخ الحضارة المصرية منذ ماقبل التاريخ وحتى العصر الحديث.

وقال د. جمال مصطفي رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، أن الضيوف اعربوا عن انبهارهم بالعرض، مؤكدين علي عراقة وتنوع وتفرد الحضارة المصرية كما ان موقع مصر المتميز يجلعها حاضنة لكل الافارقة.

وحرص الضيوف علي التقاط العديد من الصور التذكارية لتسجيل زيارتهم للقلعة، كما عبروا عن شكرهم للحكومة المصرية على حسن الاستضافة والتعاون.







