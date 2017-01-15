الكهرباء: تعميم برنامج القراءات الموحد على الجمهورية فى إبريل

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إنه سيتم تعميم برنامج القراءات الموحد (والذي يهدف لتسجيل القراءات بدقة عالية للوصول لفاتور سليمة) على مستوي الجمهورية بحلول إبريل 2020.



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة النائب طلعت السويدي لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء.

وأضاف الوزير أن منظومة تسجيل القراءات الموحد بدأ تطبيقة بمحافظة بورسعيد بواقع 250 ألف مشترك، ومن المتوقع التوسع في المحافظات التي يشملها تطبيق المنظومة في يناير القادم وصولا لتعميمها علي مستوي الجمهورية ، مستطردا " هذا البرنامج سيتصدي بشكل كبير لاشكالية الفواتير الجزافية والقراءات غير السليمة التي يشكو منها المواطنين بشكل كبير".

وأشار إلي أن البرنامج تم تصميمه على الجهاز الخاص بتسجيل القراءة (التابلت) بحيث لا يستطيع فتح الابلكيشن الذي يشمل جميع اسماء المشتركين الإ عندما يكون أمام العدادات الخاصة بهم، وتسجيل القراءات من خلال الصورة، التي يسجلها البرنامج مباشرة وتصل لشركة التوزيع، ولا يستطيع احد التدخل فيها إطلاقا.

وفى هذا السياق، قال الوزير إن ترتيب مصر تحسن في التقارير الدولية عن مؤشر (ممارسة أنشطة الأعمال للحصول علي الكهرباء) لتصل إلي المركز الـ (٧٧) مقابل المركز (١٤٥) عام ٢٠١٥، مرجعا ذلك إلى الدور الهام الذى لعبته مصر في رفع الشفافية فيما يخص تعريفة الكهرباء، وحسن كفاءة تقديم الطاقة الكهربائية.



