"خدمات السكك الحديدية" بقنا تعيد حقيبة بداخلها مبلغ مالى لصاحبها

تمكنت الخدمات الأمنية بالسكك الحديدية من إعادة حقيبة بداخلها مبلغ مالى لمالكها بعد أن تركها سهواً على رصيف محطة سكك حديد نجع حمادى بقنا.

وكان قسم شرطة محطة سكك حديد قنا تبلغ من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين محطة سكك حديد نجع حمادى بالعثور على حقيبة جلدية صغيرة الحجم ملقاة على رصيف المحطة وبداخلها (مبلغ مالى قدره 47,000 سبعة وأربعون ألف جنيه - وتذكرة لرحلة على قطار "أسوان / القاهرة") ، وذلك عقب تحرك ذات القطار من رصيف محطة سكك حديد نجع حمادى بدائرة المركز.

وتمكنت الشرطة، وفقا للصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، من التوصل لمالك الحقيبة وهو مندوب أجهزة طبية - مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين بمحافظة الجيزة) ، والذى أدلى بمواصفات الحقيبة وما بداخلها ، وتم التواصل معه وتم تسليمه الحقيبة بكامل محتوياتها.



