اهم احداث اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر









فى خطوة جديدة لاستعادة افريقيا لوضعها الدولى على الخريطة العالمية ، انطلقت اليوم اعمال قمة مجموعة العشرين وافريقيا بمقر المستشارية الالمانية ببرلين بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي. حيث اكدت انجيلا ميركل المستشارة الالمانية ان القمة ستناقش العديد من المبادرات لتعزيز الاستثمار في القارة الافريقية.مشيرة الى ان المشاركين في القمة بحثوا المشكلات الاقتصادية في القارة وكيفية حلها.





بالفيديو..انطلاق اعمال قمة مجموعة العشرين وافريقيا ببرلين





وكانت الجلسة الافتتاحية لاجتماعات قمة مجموعة العشرين وإفريقيا قد شهدت عرض فيلم تسجيلي حول مشروع أنفاق قناة السويس باعتباره نموذجا ناجحا للتعاون بين ألمانيا وأفريقيا.





قمة مجموعة ال`20 وأفريقيا تعرض أنفاق قناة السويس

وقد أكد الرئيس السيسي خلال القمة غير الرسمية للاستثمار ان في افريقيا المنعقدة في برلين تمثل اهمية قصوي لقاطرة الاستثمار في افريقيا.







السيسي:التقييم الأمين لعلاقاتنا ببرلين يجعلها نموذجا للمنفعة المتبادلة

كذلك أكد الرئيس السيسي أن التقييم الأمين للعلاقات المصرية الألمانية يجعل منها نموذجا فى تحقيق المنفعة المتبادلة.

السيسي:التقييم الأمين لعلاقاتنا ببرلين يجعلها نموذجا للمنفعة المتبادلة

وكانت أعمال الجلسة غير الرسمية للاستثمار في افريقيا قد انطلقت اليوم/في برلين بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث وتحدث خلال الجلسة رئيس مؤسسة سافري البروفيسير هاينز والتر جروس ، كما ألقت المستشارة الالمانية انجيلا كلمة لها









الجلسة غير الرسمية للاستثمار في افريقيا تنطلق في برلين

و خلال أعمال القمة المصغرة للقادة الأفارقة المشاركين في المبادرة الألمانية للشراكة مع أفريقيا, أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مداخلة له ,أن الاقتصاد المصري شهد تطورات إيجابية جراء خطوات الإصلاح الاقتصادي وذلك بشهادة المؤسسات الدولية الكبرى التي تتابع خطوات الإصلاح الاقتصادي المصري.









السيسي يستعرض تطور المناخ الاقتصادي في مصر

كما اعرب الرئيس السيسي خلال لقائه وزير التعاون الاقتصادي والإنمائي الألماني, عن تطلعه لتعميق وتطوير آفاق التعاون المشترك مع ألمانيا ,





السيسي يعرب عن تطلع مصر لتطوير آفاق التعاون مع ألمانيا خاصة في التعليم





كما أكد الرئيس السيسي خلال لقائه اليوم الثلاثاء بمقر إقامته ببرلين أنجريت كارينباور وزيرة الدفاع الألمانية عن اعتزاز مصر حكومة وشعبا بالروابط الوثيقة التي تجمعها بألمانيا، وحرصها على مواصلة تعزيزها على مختلف الأصعدة خلال الفترة المقبلة في إطار علاقة الشراكة بين البلدين، لا سيما في المجال العسكري في ضوء ما يتعرض له الشرق الأوسط والمنطقة من تحديات كبيرة تفرض على مصر مسؤوليات ضخمة في مجال حفظ الأمن ومكافحة الارهاب ومراقبة الحدود ومنع الهجرة غير شرعية.





الرئيس السيسي يبحث تعزيز التعاون العسكرى مع وزيرة الدفاع الألمانية



وقد وقعت مصر وألمانيا, اليوم /الثلاثاء/, خمس اتفاقيات للتعاون المشترك بقيمة 330 مليون يورو, حيث تضمنت ثلاث منها الاتفاقيات الإطارية 2017 و2018 و2019, وإنشاء مركز لتنمية مهارات الشباب, واتفاقية حول الأمن الغذائي, وذلك على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية لألمانيا.

مصر وألمانيا توقعان 5 اتفاقيات للتعاون بقيمة 330 مليون يورو

كما وقع وزير الإنتاج الحربي اللواء محمد العصار وكريستيان تونز رئيس شركة دي.ام.جي. موري الألمانية خطاب نوايا بشأن الرقمنة وآلية التصنيع.









وزير الإنتاج الحربي يوقع خطاب نوايا مع الجانب الألماني

والى الولايات المتحدة حيث أكد السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك - خلال كلمته التي ألقاها امام مؤتمر إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل الأخرى — اكد أن السلم والأمن الدوليين لم ولن يتحققا عبر سياسات الردع وسباقات التسلح، مشددا على أنه لا يجب رهن إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل بشروط مسبقة.

مندوب مصر بالأمم المتحدة:لايمكن تحقيق السلم والأمن الدوليين عبر التسلح

عسكريا ... عاد إلى أرض الوطن الفريق / محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة عقب إنتهاء زيارته الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة لحضور فاعليات النسخة السادسة عشر من معرض دبى الدولى للطيران 2019 .





رئيس اركان القوات المسلحة يعود من الإمارات

محليا ايضا .. اعلنت وزارة الداخلية مصرع اثنين من العناصر شديدة الخطورة خلال تبادل لاطلاق النار مع الشرطة في اسوان





مصرع اثنين من العناصر شديدة الخطورة في اسوان





عربيا ... دعا المرشح الرئاسي الجزائري علي بن فليس رئيس حزب "طلائع الحريات" اليوم /الثلاثاء معارضيه والرافضين لإجراء الانتخابات الرئاسية إلى الحوار من أجل إيجاد حل للأزمة التي تعيشها البلاد.





المرشح الرئاسي الجزائري بن فليس يدعو الرافضين للانتخابات إلى الحوار

والى لبنان حيث ساد الهدوء العاصمة اللبنانية بيروت، خصوصا محيط مجلس النواب بعد أن حالت المظاهرات والاحتجاجات الحاشدة منذ السابعة من - صباح اليوم/ الثلاثاء - دون انعقاد الجلسة التشريعية للمجلس النيابي، في ما طغت الأجواء الاحتفالية على تجمعات المتظاهرين في وسط العاصمة بعدما اعتبروا أنهم حققوا إنجازا جديدا منذ اندلاع الاحتجاجات قبل أكثر من شهر.





المتظاهرون اللبنانيون يحتفلون بعد نجاحهم في تعطيل انعقاد جلسة البرلمان





من جانبه ... أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، استعداده الدائم لمحاورة ممثلين عن التظاهرات والاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد، لإطلاعهم على ما يقوم به من جهود في سبيل تحقيق الكثير من مطالبهم.





عون يبدي استعداده الدائم لمحاورة ممثلين عن المتظاهرين والمحتجين

عربيا ايضا ... أثار إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اعتبار المستوطنات في الضفة الغربية بأنها "غير مخالفة للقانون الدولي" رفضا رسميا وفصائليا فلسطينيا واسعا، وترحيبا إسرائيليا كبيرا.







رفض فلسطيني رسمي وفصائلي لمحاولة واشنطن اضفاء الشرعة علي المستوطنات





وعودة للشان المحلى حيث اكد تقرير استعرضه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ان مصر تقدمت في مؤشر الأمن والأمان الصادر عن مؤسسة جالوب، حيث حصلت على المركز الثامن عالميا والثاني عربيا، وذلك بحصولها على 92 نقطة مقارنة بالمركز ال`(16) عالميا في عام 2018.





"الوزراء": مصر فى المرتبة الـ 8 عالميا في مؤشر الأمن والأمان

وعلى صعيد مكافحة الجريمة ... نجحت قوات مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية في ضبط ثلاثة أشخاص لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهم قرابة 2 طن من مخدر البانجو..في ضربة أمنية ناجحة ضد تجار المواد المخدرة.







بالفيديو.. الداخلية توجه ضربة أمنية ناجحة ضد تجار المواد المخدرة





رياضيا ... تأهل منتخب مصر الأولمبي إلى أولمبياد طوكيو 2020 وبلغ نهائي بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما المقامة حاليا في مصر بعد فوزه على جنوب إفريقيا بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة.

مصر تتأهل للأولمبياد وتبلغ نهائي إفريقيا بفوزها على جنوب إفريقيا 3/ 0





رياضيا ايضا ... تغلب منتخب كوت ديفوار الأول لكرة القدم على نظيره الغاني بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي ضمن الدور نصف النهائي لكأس أمم أفريقيا (تحت 23 عاما) ليتأهل لنهائي البطولة وللمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو العام القادم.







كوت ديفوار تفوز على غانا 3-2 بركلات الترجيح وتتأهل لأولمبياد طوكيو

رياضيا ايضا ... قاد شيملس بيكلي لاعب المنتخب الإثيوبي فريقه لفوز تاريخي على كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021.





إثيوبيا تحقق فوزا تاريخيا على كوت ديفوار بتصفيات أمم إفريقيا





وعن توقعات طقس الغد ... يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة ليسود البلاد غدا الأربعاء طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا مائل للبرودة أول الليل بارد فى آخره وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية

الصغرى العظمى

القاهرة 14 25

شبين الكوم 14 25

طنطا 14 25

دمنهور 14 25

الإسكندرية 14 25

بلطيم 15 25









الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة غدا..,والعظمي بالقاهرة 25

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