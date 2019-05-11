السبت..انخفاض طفيف في درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 34

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا السبت طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية،والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة جنوبا، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وتبلغ درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر الصغرى العظمى القاهرة 26 34 شبين الكوم25 33 ، طنطا 24 33 ، دمنهور 24 32 ، الإسكندرية23 30، بلطيم 23 31 ،مطروح22 31، السلوم2131 ،سيوة 23 35، بورسعيد25 30 ، دمياط 24 30 ، الزقازيق 23 34 ،الاسماعيلية21 34 ،السويس 24 35 ،العريش 22 31، رفح22 30.