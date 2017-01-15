نشرة المساء من أخبار مصر

يسري الجندي: أدخلت السير والتراث الشعبي داخل الشاشة الصغيرة

حوار: أيمن عدلي مونتاج: أحمد حازم قال الكاتب والسيناريست الكبير يسري الجندي أن أول أعماله التليفزيونية النديم ونجح نجاح منقطع النظير وركز في أعماله على التراث الشعبي