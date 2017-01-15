نشرة المساء من أخبار مصر

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الرئيس: سعدت بلقاء الشيخ محمد بن زايد والأخوة بالإمارات
وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان فى زيارة لسجن شديد الحراسة بجمصة
التضامن تتابع تداعيات موجة الطقس السيء بمدينة حلايب
الدفاع الروسية: الولايات المتحدة تواصل نهب سوريا بحجة حماية النفط
أمير الكويت يقبل استقالة حكومة الشيخ جابرالمبارك ويكلفه بتسييرالأعمال
تراجع طفيف لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأسبوع
السعودية تفوز على أوزباكستان 3-2 بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 202
منتخب "الصالات" يختتم معسكره استعدادا لكأس إفريقيا
الصين تستعد لافتتاح أطول جسر معلق بكابل عائم فى العالم
"القاهرة السينمائي" يعلن القائمة الكاملة للجان التحكيم المختلفة
الـ"آيلاينر" بدرجات البرتقالي لإطلالة خريف 2019
ضبط شخص ينقب في مسكنه عن الآثار بمصر القديمة
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