البيئة: إجراءات رادعة ضد المخالفين لمنع حرق قش الأرز

أعلنت البيئة,أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد مخالفي قرار منع حرق قش الأرز لمكافحة نوبات التلوث الحادة (السحابة السوداء).

ونقل بيان أصدرته وزارة البيئة اليوم الجمعة تأكيدات -خلال اجتماع مع مسئولي منظومة مواجهة نوبات التلوث الحادة بوزارة البيئة والفروع الإقليمية- على أهمية التعاون بين الوزارات والجهات المعنية للاستعداد لهذا الموسم حيث تم ربط غرفة عمليات وزارة البيئة مع وزارتى الزراعة والتنمية المحلية،كما قامت الوزارة بتجهيز سيارات لعمليات التدخل السريع لضمان سرعة التعامل مع الأزمات.

وأضافت الوزارة أن العمل فى منظومة مكافحة نوبات التلوث الحادة (السحابة السوداء) يتم وفق آليات وضوابط محددة تضمن توزيع الأدوار والمسؤوليات بشكل واضح والتى اصدرها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى،وطالبت بضرورة تكثيف الجهود هذا العام للسيطرة على عمليات الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية،وكذلك تكثيف الحملات التوعوية لرفع الوعى لدى المواطنين بأهمية التخلص الآمن من المخلفات الزراعية والصلبة،وكيفية تعظيم الاستفادة الاقتصادية منها.

وشددت الوزيرة على تفعيل دور الرقابة البيئية على المنشآت الصناعية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشركات الصناعية التى لا تتخذ خطوات جادة نحو الإصحاح البيئي،لضمان إحكام السيطرة على مصادر تلوث الهواء.

واستعرضت ما تم تنفيذه من إجراءات خلال الفترة الماضية استعدادا لمواجهة السحابة السوداء من حملات لفحص العوادم ،حيث شددت على أهمية زيادة هذه الحملات خلال الفترة القادمة لتحقيق المستهدف فى خطة مواجهة الظاهرة،كما ناقشت ما تم من ندوات توعوية فى هذا الشأن وكذلك مواقع تجميع قش الأرز وعمل المحاور،والمرور على مقالب المخلفات،والتفتيش على المنشآت الصناعية.



