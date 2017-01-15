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ائتلاف دعم مصر : الكنيسة تؤدي مهمة جديدة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة

ائتلاف دعم مصر : الكنيسة تؤدي مهمة جديدة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة

ائتلاف دعم مصر : الكنيسة تؤدي مهمة جديدة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة

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أكد رئيس ائتلاف دعم مصر، الدكتور عبد الهادي القصبي أن الكنيسة تؤدي مهمة جديدة تجاه الأبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة وتفعيل القانون الذي صدر من مجلس النواب، مما يؤكد أن مصر تشهد طفرة نوعية بالاهتمام بذوي الاعاقة على كافة المستويات ولأول مرة بهذا الشكل في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال مشاركته في وضع حجر الأساس لمشروع "الفلك" بقرية أكوة الحصة بمركز كفرالزيات بحضور مطران طنطا وتوابعها الانبا بولا ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة. 

وأضاف: إن المشروع يعد الأول من نوعه على مستوى الجمهورية بمواصفات عالمية على غرار مشروعات في سويسرا وإيطاليا، ويخدم 120 من أصحاب القدرات الخاصة.

ويتضمن مبنى مكونًا من 4 طوابق، عبارة عن طابق إداري وطابقين للإقامة والطابق الرابع به مسرح لممارسة الأنشطة الثقافية، ويتضمن المشروع ورش مثل النجارة والخياطة والشمع، لتدريب ذوي القدرات الخاصة على المهن المختلفة، إضافة الى ملعبين لممارسة 
الانشطة الرياضية .

وسيجري توفير كافة المستلزمات والخدمات اللازمة للمشروع المقام على مساحة 3 آلاف متر بما يناسب ذوي القدرات الخاصة، إلى جانب إرسال بعثات من أبناء الكنيسة الى ألمانيا للحصول على دورات لخدمة ذوي القدرات الخاصة .


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