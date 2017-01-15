السيسي يوجه ببذل أقصى الجهد لترسيخ الاستقرار الأمني وضبط الأسعار

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة الأجهزة المعنية بذل أقصى الجهد فى مجال مكافحة الإرهاب والتطرف والأمن الجنائي بغرض صون مقدرات الشعب المصري وترسيخ الاستقرار الأمني والمجتمعي في جميع أنحاء الجمهورية فضلا عن الاستمرار في توفير المناخ الملائم للتنمية والتقدم الاقتصادي.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي وجه أيضا -خلال اجتماع عقده اليوم السبت بشأن آخر المستجدات على صعيد الأوضاع الأمنية ومكافحة الإرهاب - بمواصلة قيام الأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار, فضلا عن تعزيز دور أجهزة حماية المستهلك الضمان توفر مختلف السلع للمواطنين بجودة عالية.

حضر الاجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء, واللواء محمود توفيق وزير الداخلية, والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة, وشريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية.