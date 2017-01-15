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الفريق أول محمد زكى يغادر إلى فرنسا فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام

الفريق أول محمد زكى يغادر إلى فرنسا فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام

الفريق أول محمد زكى يغادر إلى فرنسا فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام

تاريخ النشر

غادر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى إلى العاصمة الفرنسية باريس على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام يشارك خلالها فى فاعليات المعرض الدولى للطيران والفضاء ( LE BOURGET ) والذى يعد من أكبر المعارض العالمية فى مجال قطاع الطيران وصناعات الفضاء .

ومن المقرر ان يجرى القائد العام للقوات المسلحة على هامش المعرض العديد من المباحثات مع كبار المسئولين العسكريين والوفود المشاركة من مختلف الدول لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون العسكرى مع الدول الشقيقة والصديقة .

كما يناقش القائد العام خلال الزيارة عدداً من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك بين مصر وفرنسا على الصعيدين الإقليمى والدولى وتطورات الأوضاع بمنطقة الش


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