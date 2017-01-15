الجالية المصرية في بريطانيا تنظم مظاهرة تأييد للرئيس أمام مقر إقامته

نظمت الجالية المصرية بالعاصمة البريطانية لندن مساء الأحد مظاهرة تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي فور وصوله إلى مقر إقامته بلندن.

وردد المشاركون في المظاهرة الهتافات المؤيدة لمصر والرئيس السيسي حاملين صور الرئيس ولافتات الترحيب بزيارته إلى بريطانيا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وصل إلى العاصمة البريطانية لندن مساء الأحد قادما من برلين عقب مشاركته في قمة مؤتمر برلين حول ليبيا, والذي عقد تلبية لدعوة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وبمشاركة عدد من رؤساء الدول الإقليمية, والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.



ويشارك الرئيس السيسي اليوم الإثنين في قمة "الاستثمار البريطانية - الأفريقية" التي تستضيفها العاصمة البريطانية بمشاركة زعماء الدول الأفريقية, ورؤساء المنظمات الدولية وكبار المستثمرين الأفارقة والبريطانيين.