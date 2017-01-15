توريد 2411 طن لشون وصوامع سوهاج

صرح الدكتور ايمن عبدالمنعم محافظ سوهاج أن كمية الاقماح المحلية الموردة بالشون والصوامع بنطاق المحافظة بلغت 2411 و171 كيلو جرام حتي الآن مؤكدا علي انتظام سير عملية توريد الأقماح بنطاق المحافظة وأن اللجنة المشكلة بديوان عام المحافظة وغرفة العمليات التي تتابع توريد الاقماح المحلية للموسم الزراعي 2018 بالشون والصوامع الكائنة بدائرة المحافظة . وشدد المحافظ علي اللجنة ورؤساء الوحدات المحلية بضرورة العمل علي تذليل كافة العقبات والمعوقات التي قد تعترض عمليات توريد الاقماح وتسهيل عملية التوريد على جميع المزارعين مشيراً إلى ان الفترة القادمة ستشهد زيادة في كميات القمح الموردة بعد انتهاء عمليات الحصاد بمختلف قرى و مراكز المحافظة . وأضاف عبد المنعم أن مساحات القمح المنزرعة وفق الحصر الفعلي من مديرية الزراعة بالمحافظة هذا العام بلغت 205 ألف فدان موزعة علي مراكز المحافظة المخلتفة ، والمتوقع توريده خلال الموسم الحالي 140 ألف طن اقماح مشيرا إلي ان المحافظة علي اتم الاستعداد لاستقبال موسم توريد الأقماح المحلية للموسم الحالي 2018 .

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