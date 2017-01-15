نشرة المساء من أخبار مصر

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السيسي يستقبل رئيس جمهورية غانا بقصر
الاتحادية
الرئيس يستقبل مفوض الاتحاد الأوروبي لشئون
الهجرة والمواطنة
رئيس الوزراء يزور مركز التحكم والتشغيل
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هيئة الرقابة الإدارية تضبط عددا من
المنتفعين بالوظائف العامة
مروان:الحكومة حريصة على تنفيذ توجيهات
الرئيس بشأن حقوق أبناء النوبة
طلاب الثانوية العامة "المكفوفين"
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محاكمة هشام عشماوي أمام القضاء العسكري على
ذمة 5 قضايا إرهابية
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المجلس العسكري السوداني: البلاد لا تتحمل
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القبض على زعيم داعش في اليمن أبو أسامة
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الغربية
التخطيط : ضخ أكثر من 400 مليون جنيه لدعم
كأس أمم افريقيا
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التجارة لدى منظمة التجارة
رئيس الوزراء يحضر مائدة مستديرة مع مجموعة من الشركات الألمانية
تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام تعاملات
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موقع الكاف يشيد بتريزيجيه المصري
نيجيريا تستعد للقاء غينيا.. بعد إحتواء
أزمة "المكافآت"
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