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نشرة المساء من أخبار مصر

نشرة المساء من أخبار مصر

نشرة المساء من أخبار مصر

تاريخ النشر

السيسي يستقبل رئيس جمهورية غانا بقصر الاتحادية

الرئيس يستقبل مفوض الاتحاد الأوروبي لشئون الهجرة والمواطنة

رئيس الوزراء يزور مركز التحكم والتشغيل الآلي للسكك الحديدية في برلين

هيئة الرقابة الإدارية تضبط عددا من المنتفعين بالوظائف العامة

مروان:الحكومة حريصة على تنفيذ توجيهات الرئيس بشأن حقوق أبناء النوبة

طلاب الثانوية العامة "المكفوفين" يؤدون امتحان الاقتصاد

محاكمة هشام عشماوي أمام القضاء العسكري على ذمة 5 قضايا إرهابية

قوات الجيش اليمنى تحبط هجوما لمليشيا الحوثي بالجوف

المجلس العسكري السوداني: البلاد لا تتحمل الفراغ الدستوري

القبض على زعيم داعش في اليمن أبو أسامة المهاجر

المبعوث الأمريكي للسودان يبدأ جولة جديدة لاستئناف التفاوض

الكشف عن مخطط لبناء استيطاني جديد بالضفة الغربية

التخطيط : ضخ أكثر من 400 مليون جنيه لدعم كأس أمم افريقيا

مصر تُودع وثيقة الانضمام لاتفاقية تسهيل التجارة لدى منظمة التجارة

 رئيس الوزراء يحضر مائدة مستديرة مع مجموعة من الشركات الألمانية

تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة الثلاثاء

موقع الكاف يشيد بتريزيجيه المصري

نيجيريا تستعد للقاء غينيا.. بعد إحتواء أزمة "المكافآت"

 


 


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