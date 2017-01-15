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عبد العال: حريصون على النسب الدستورية للتعليم والبحث العلمى بالموازنة

عبد العال: حريصون على النسب الدستورية للتعليم والبحث العلمى بالموازنة

عبد العال: حريصون على النسب الدستورية للتعليم والبحث العلمى بالموازنة

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أكد رئيس مجلس النواب على عبد العال أن البرلمان يحرص على مراعاة النسب الدستورية التى أقرها الدستور بالنسبة لتحصيص نسبة من الناتج القومى الإجمالى لتمويل التعليم والصحة والبحث العلمى عند إقرار الموازنة العامة للدولة.

وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، إن الموازنة العامة نراعى فيها النسب التى نص عليها الدستور، وكيفية حسابها، وحريصون كل الحرص أن تتفق وتتلائم مع النصوص الدستورية".

وشدد عبد العال على أن البحث العلمى يحتاج الى مزيد من الدعم المادى الموجود حاليا إلا أن البرلمان يقر الموازنة العامة للدولة من خلال المتاح من إمكانيات.



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